E-ticarete güven geliyor

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, güven damgası düzenlemesi ile e-ticarette güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderileceğini bildirdi.

Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın "Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ"inin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Güven damgası sistemi ile öncelikli olarak tüketicilerin güven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven ortamının tesis edilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tüfenkci, sistemle e-ticarette dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçileceğini, ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve maliyetsiz çözümlenebileceğini belirtti.

Tüketicinin güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerine yöneleceğini ve güven damgası olan sitelerin diğer sitelerin bir adım önüne geçeceğini belirten Tüfenkci, Bakanlık tarafından Güven Damgası Sağlayıcısı (GDS) olarak yetkilendirilecek kuruluşun, güven damgasının tahsis edilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin işlemleri yürüteceğini ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerini denetleyeceğini kaydetti.

Tüfenkci, tüketicilerin bilgi güvenliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılmasının da sağlanacağı ifade ederek, "Güven damgası düzenlemesi ile e-ticarette güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişeler giderilecek." değerlendirmesinde bulundu.

-"E-ticaret hacmi artacak"

Güven damgası ile e-ticaret hacminin de artacağına işaret eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"46,2 milyon internet kullanıcısıyla e-ticaret potansiyeli yüksek olan ülkemizde, güvenlik endişeleri sebebiyle elektronik ticaretin toplam perakende ticaret içerisindeki payı yüzde 3,5 seviyesiyle dünya ortalaması olan yüzde 8,5 seviyesinin altında kalmaktadır. Öncelikli olarak güven ortamını tesis edeceğiz. Böylece elektronik ticaret hacmi arttırılarak Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı sağlanacaktır. Ayrıca başarılı ve başarısız ticari aktörlerin ayrıştırılması, e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığının, itibarının, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması sağlanacak. Böylece ülkemizin dijitalleşen dünyadaki yeri sağlamlaştırılacaktır."

- Güven damgası nasıl çalışacak?

Açıklamaya göre, sisteme dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri Bakanlıkça yetkilendirilen GDS'ye başvuruda bulunacak. Tebliğde yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine GDS tarafından güven damgası tahsis edilecek. Böylece güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlar e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecek.

- Bilgi güvenliği için önlem alınacak

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlar, internet sitelerinin ve mobil platformların güvenliğini bilgilerin yalnızca internet sitesi ve alıcı tarafından görülmesini sağlayan, yani üçüncü kişilerin siteye girilen bilgilere erişimini engelleyen sistemlerle sağlayacak. Ayrıca belirli aralıklarla yapılan sızma testleriyle de varsa güvenlik açıkları tespit edilebilecek ve vatandaşlar herhangi bir zarar görmeden bu açıklar düzeltilebilecek. Bu şekilde güven damgasına sahip olan sitelerin güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacak.

Güven damgasına sahip e-ticaret siteleri, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunacak, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacak.

Öte yandan, e-ticaret sitelerinde elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görseller gibi birçok ayrıntıya yer verilecek, alıcıya kargo takip imkanı sunulacak. Bu gibi uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması sağlanacak.

- Çevrim içi şikayet sistemi getirilecek

GDS olarak yetkilendirilecek kuruluş, güven damgasının tahsis edilmesi, güvenlik ve hizmet standartlarına uyulmaması halinde askıya alınması ve iptaline ilişkin işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerini denetleyecek. Güven damgası sistemine dahil olan firmalar ile vatandaşlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlanabilmesine yönelik "çevrim içi şikayet sistemi" ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin çözümlenebilmesi sağlanacak.