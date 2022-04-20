e-ticaretin analizini yaptılar

Türkiye’de 2021 yılında en fazla sayıda çevrimiçi alışveriş, Black Friday haftasının başladığı 22 Kasım Pazartesi günü yapıldı. Gün bazında en yüksek satış hacmi ise Black Friday’de, yani 26 Kasım Cuma günü elde edildi. Black Friday günü aynı yılın ortalama bir günüyle kıyaslandığında 3 kat satış hacmi ve 1,8 kat işlem hacmi gerçekleşti.

Satış bazında en yüksek büyümeyi gösteren kategori, 2019-2020 dönemindeki yüzde 15’lik düşüşünü telafi eden turizm ve seyahat sektörü oldu.

E-ticaret sektörünün 2021 karnesi iyzico, Dogma Alares ve ETİD tarafından hazırlanan “2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu” ile detaylı bir şekilde açıklandı.

E-ticaret, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güçlü bir büyüme gösterirken; 2021 yılında GSYİH’nin %4,5’i, toplam perakende sektörünün ise %17,6’sı perakende e-ticaret satışlarından oluştu.

2021 yılının en çok alışveriş yapılan günü: 26 Kasım 2021

Okula dönüş ile başlayan sonbahar dönemi ve Black Friday, Cyber Monday gibi özel kampanya dönemleri, alışverişlerin sonbahar ve yılbaşı arasındaki zamanda en yüksek seviyesine ulaşmasını sağlıyor.

Türkiye’de 2021 yılında en fazla sayıda online alışveriş, 22 Kasım Pazartesi günü yapıldı. Gün bazında en yüksek satış hacmi ise Black Friday günü, yani 26 Kasım Cuma elde edildi. Black Friday günü aynı yılın ortalama bir günüyle kıyaslandığında 3 kat satış hacmi ve 1,8 kat işlem hacmi gerçekleşti.

Kredi kartları ile 1,6 trilyon harcandı

2021 yılının en çok tercih edilen ödeme yöntemi olan kredi kartı ile 8,2 milyar işlem ile 1,6 trilyon TL tutarında alışveriş yapıldı. 2021 yılında kredi kartıyla ödeme oranı yüzde 56 olmakla birlikte, son yıllarda kredi kartı kullanımındaki düşüş eğilimi de dikkat çekici. 2017 yılında alışverişlerin %82’si kredi kartıyla yapılırken bu oran artık yüzde 56. Bu gerilemenin sebebiyse banka kartları, ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdanların daha sık kullanılması oldu.

Ülkemizde de ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdanlara olan ilgi giderek artıyor. 2021 yılındaki özel indirim dönemlerinde yapılacak olan alışverişlerde ön ödemeli kartlar ve iyzico'nun dijital cüzdan çözümü olan iyzico ile Öde yöntemlerinin klasik ödeme seçenekleri karşısında ciddi bir güç kazandığı görülüyor.

E-ticaret satıcılarının %75’i 5 büyük ilde

2017’den beri en fazla e-ticaret satıcısına ev sahipliği yapan illerimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Onları Bursa ve Antalya takip etti. Bu 5 il, e-ticaret satıcılarının yüzde 75’inden fazlasını barındırıyor. 2017’den bu yana e- ticaret satıcılarının en yoğun olarak bulunduğu moda ve aksesuar sektörü olurken, ikinci sırada mobilya, züccaciye, tuhafiye sektörü, üçüncü sıradaysa yiyecek ve içecek sektörü yer alıyor.

iyzico COO’su Orkun Saitoğlu: ““E-ticarette demokratik bir ekosistem yaratmak için çalışıyoruz”

E-ticaret pazarını satıcılar açısından değerlendiren iyzico COO’su Orkun Saitoğlu, “Verileri incelediğimizde mikro işletmeler sayıca pazarı domine etseler bile, satış hacminde aynı etkiyi yaratamadıklarını görmekteyiz. Pazarın sadece %1’ine denk gelen büyük ölçekli satıcılar, toplam pazar payının %79’una sahip. Bu veriler daha demokratik bir ekosistemin gerekliliğine dikkat çekiyor. Biz bu noktada iyzico olarak alışverişin etrafında demokratik bir ekosistemin varlığını, güvenli ödeme altyapımız ile sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz “iyzico Korumalı Alışveriş” çözümü ile güvenli ödeme altyapısı sağladık, 7/24 canlı destek ve iptal-iade süreçleri için kolaylık sağladık. Bu sayede bilinirliği az olan markalar için bir güven simgesi haline geldik. Bugüne kadar 4 milyondan fazla tüketicinin iyzico Korumalı Alışverişi tercih etmesi de bizim için bir gurur kaynağı.

“1,5 milyon aktif kullanıcıya ulaştık”

iyzico COO’su Orkun Saitoğlu, “iyzico ile Öde” seçeneği sayesinde herhangi bir bankacılık hizmeti almayan milyonlarca kullanıcıya da online alışveriş imkanı sunduklarını belirtti. Saitoğlu, “Bu avantajları sayesinde iyzico ile Öde, 2021’de 30 bin üye iş yeri aracılığıyla 1,5 milyon aktif kullanıcı kitlesine ulaştı ve 2020-2021 döneminde işlem adedi bazında %388 büyüme kaydetti. Geçtiğimiz yıl içerisinde iyzico ile Öde’nin e-ticaret işlemleri içindeki payı aylık bazda yüzde 3 seviyesinden yüzde 13 seviyesine kadar yükseldi” dedi.

Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner: “Merkeziyetsizleşmeyle birlikte e-ticaret ekosistemi daha adil bir yapıya doğru evriliyor”

E-ticaretin alışılageldik alışveriş yöntemlerini dönüştürmesinin yanı sıra, kendi içinde de hız kesmeden dönüşmeye devam ettiğine dikkat çeken Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner, “Bu konuda öne çıkan en çarpıcı gelişmelerden biri, blok zincir teknolojisi sayesinde konuşulmaya başlanan merkeziyetsiz e-ticaret. Merkeziyetsizleşmeyle birlikte e-ticaret ekosistemi daha adil bir yapıya doğru evriliyor: Yatay karar mekanizması sayesinde e-ticaret hiç olmadığı kadar demokratik bir hale gelme potansiyeline kavuşuyor. Öte yandan merkeziyetsiz e-ticaret, takip edilemeyen işlemlerle birlikte güvenlik, kayıt dışı ekonomi ve e-ticaret hukuku gibi birçok konuyu düşünmeyi gerektiriyor. Henüz gündelik e-ticarete tam entegre olmasa da blok zincir teknolojisi, e-ticaretin geleceği açısından yüksek derecede belirleyici bir unsur olarak değerlendirilmeli” dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi: “Sadece online platformlardan satış yapanların sayısı giderek artıyor”

Pandemi ile beraber tüketiciler kadar işletmelerinde e-ticarete olan ilgisinin arttığını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, pandemide e-ticaret yapan işletme sayısının beş kattan fazla arttığını söyledi. Ürünlerini sadece online kanallardan satan girişimcilerin sayısının gittikçe arttığını belirten Ekmekçi, “Büyük perakendeciler e-ticareti artık yan bir iş değil, ana iş kolu olarak görmeye başladı. Süpermarket, taze gıda ve yemek sektörleri tamamen bir dönüşüm sürecinin içine girdiler” dedi.