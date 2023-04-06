e-ticaretin başarısı kolay sipariş ve müşteri memnuniyetinden geçiyor

Hızla dijitalleşen dünyada B2B e-ticaret de hızla büyüyor ve gelişmeye devam ediyor. DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, e-ticaret işletmelerinin büyümesine ve trendleri takip etmesine yardımcı olacak ipuçlarını açıklayarak, “Müşterilerinizi tanımaya çalışın ve internet sitenizi onların deneyimini daha iyi hale getirebilmek için güncelleyin” mesajını verdi.

E-ticaretin günümüzde olmazsa olmazlar arasında yer aldığını ve gelecekte de çok daha büyük bir pazar haline geleceğini belirten DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, e-ticaret işletmelerinin büyümesine ve trendleri takip etmesine yardımcı olabilmek için önemli ipuçlarını sıraladı:

1. Kolay Sipariş İmkanı: B2B e-ticaret sitelerinde bir “müşteri sipariş geçmişi” ekranı muhakkak olmalı. B2B müşterileri genellikle büyük ölçekli siparişler verir ve düzenli aralıklarla aynı siparişi vermeye meyillidir.

2. Teslimata Dair Bilgiler: E-ticarette dürüst olmak, müşterilere teslimatları hakkında ihtiyaç duyacakları bilgileri hızlı vermeye çalışmak çok önemli. Sipariş normalden biraz daha uzun mu sürecek? Fazladan kargo ücreti mi alınacak? Bunları sepet sayfasına gelmeden müşteriye belirtmek gerekiyor. Müşteriler sepette sürprizlerle karşılaşmamalı.

3. Müşteri Deneyimi: İnternet sitesi müşteri deneyimini daha iyi hale getirebilmek için periyodik olarak güncellenmeli. B2B e-ticarette müşteriler, uzun vadeli çözüm arayışında olur ve buna uygun satın alım yaparlar. Bu yüzden aradıklarını hızlı ve kolay bulabilmeleri çok önemlidir.

4. Özgünlük: Farklı düşünmek ve yeni şeyler denemek de çok önemlidir. Özgünlük, firmaları rekabette öne çıkarmayı sağlar.

5. Bülten Aboneliği ve Blog: Müşterilere haftalık veya aylık bülten aboneliği fırsatı sunmak, işinizden ve sektörden haberler, indirimler, ilham verici hikayeler paylaşmak da çok etkili. Bu içerikleri, web sitenizin Blog sayfasındaki makalelerden üretebilirsiniz.

6. Dijital Katalog : Müşterilere dijital bir ürün kataloğu sunmak da oldukça etkili. Dijital ürün katalogları, özellikle potansiyel müşteriler için muazzam faydalı olabilir. B2B e-ticarette sipariş verecek olan müşterilerin yüzde 80’inden fazlası, bir satın alım yapmadan önce web sitesini ve dijital katalogları gezmeyi tercih ediyor.

7. Kampanya: Dönemsel trendlerde belli başlı ürünlerin internet sitesinde öne çıkması ya da mevsimsel ürünlerin zamanı gelince öne alınması gibi kampanyalar kurgulanabilir.

8. Bilgi: Sitenizde ürünlerinizin, ürün açıklaması bölümünde detaylı bilgilerle sunulduğundan emin olun. Ölçü, renk, malzeme, fiyat ve diğer önemli ve gerekli bilgiler muhakkak ürün açıklamasında bulunmalı.

9. Mobil Uyumluluk : Mobil satın alımlar B2C tarafında daha fazla öne çıkıyor olsa da B2B tarafında da satın alımların bir kısmı mobil üzerinden gerçekleşiyor. Bu yüzden internet sitenizin her cihazda üstün performans ve kalite sunduğundan emin olmak gerekiyor.

DİA Yazılım AŞ: 2004 Yılında KOSGEB Teknoloji Geliştirme Desteği ile ODTÜ Teknokent’te kuruldu. Ticari yönetim sistemi olarak her sektörden KOBİ’nin iş yönetim süreçlerini kontrol ve takip etmelerini sağlayan, birbirine entegre çalışan ticari yazılımlar için çalışmaktadır. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli uluslararası Ar-Ge projelerinde yer alarak sürekli Ar-Ge yeteneğini geliştirmektedir. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı olarak, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden diğer tüm satış ve satın alma süreçlerine kurumların iş süreçlerine verimlilik ve hız katmayı amaçlayarak yola çıkmıştır. Tamamen DİA Yazılım AŞ. tarafından geliştirilmiş özel bir altyapı üzerinde ve bulut teknolojisi ile çalışan DİA, SaaS (Software As A Service – Hizmet Olarak Yazılım) modeliyle pazarlanmakta ve KOBİ'lerin maliyetlerini düşürmekte, verimliliklerini artırmaktadır.