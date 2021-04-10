e-ticarette artış bekleniyor

Pandemide yıldızlaşan sektörler arasına giren e-ticarette şimdi de Ramazan artışı bekleniyor... TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Ramazan ayında e-ticaret sektöründe hareketlenme yaşanacağını belirtti. Çiğdemli, “Satış hacminde en az yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz” dedi.

Ramazan ayında e-ticaret sektöründe hareketlenme yaşanacağını belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli şunları aktardı:

“Ramazan ayında kısıtlamaların da etkisiyle beraber e-ticaret sektörü satış hacminde en az yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz. Restoranların kapalı olması gıda kategorisindeki yoğunluğu artıracaktır. Paket servis hizmeti veren yerler ve gıda pazaryerleri moto kurye istihdamına şimdiden ek yapmaya başladılar. Ayrıca mevsim değişiminden dolayı tekstil, moda kategorisinde de bu aydan itibaren bir yoğunluk bekliyoruz. Turizm sezonunun yaklaşması bu aydan itibaren online otel ve tatil köyü randevularına da yansıyacaktır. Bu arada siteler Ramazan ayına özel kampanya ve indirim fırsat paketleri hazırlamaya başladı. Yoğunlukta sıkıntı yaşanmaması için altyapı yatırımları da hızlanmaya başladı diyebiliriz. Ramazan ayı boyunca kısıtlamalar nedeniyle evde fazlaca vakit geçirilecek olmasından dolayı elektronik kategorisi satış hacminde de total bir artış bekleniyor.”