"e-ticarette atağa geçmek istiyoruz"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, PTT AŞ bünyesinde faaliyet gösteren ePttAVM.com ile iş birliği yaparak e-ticaret alanında atağa geçmek istediklerini bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ePttAVM.com yetkilileri, PTT AŞ'nin e-ticaret platformunun işleyişi hakkında ATO Congresium'da üyelere sunum yaptı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, PTT AŞ bünyesinde faaliyet gösteren ePttAVM.com ile iş birliği yaparak e-ticaret alanında atağa geçmek istediklerini belirterek, "ATO üyelerinin tamamını bu platforma taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada e-ticaret hacminin 2 trilyon dolara ulaştığına işaret eden Baran, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için e-ticaretin çok önemli olduğunu kaydetti. Baran, ihracatı artırmak adına e-ticaret alanında atılım yapılması gerektiğini belirtti.

PTT AŞ'nin, dünyada e-ticareti en iyi yapan firmalardan biri olduğuna dikkati çeken Baran, "İki kurum da bu ülkeye ve bu şehre daha çok katkıda bulunmak istiyor. ATO olarak PTT AŞ ile iş birliğimizi her geçen gün daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yanda, ATO üyelerinin en kısa sürede ePttAVM.com'da yer almalarını sağlamak için bir komisyon kuruldu.