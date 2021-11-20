e-ticarette başarı yolculuğu Bursa ile devam etti

WORLDEF öncülüğünde, Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ve Comio Dijital Pazarlama’nın organizasyonpartnerliği ile “Bursa E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı” düzenlendi. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, e-ticaret ve e-ihracat ile ilgili major kararlar vermenin zamanı geldiğini belirterek, “E-ticaretin geleneksel perakendeye oranı şu anda yüzde 16’larda, önümüzdeki 5 yıl içinde bunun yüzde 40’lara gelmesi öngörülüyor. Aslında bu şu anlama geliyor; e-ticaret, ticaretin ta kendisi olacak. Şimdiden bu trene binmeyi başarabilirsek eğer, hepimizi çok büyük fırsatlar bekliyor.” dedi.

WORLDEF öncülüğünde, Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ve Comio Dijital Pazarlama’nın organizasyonpartnerliği ile “Bursa E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı2021” düzenlendi. Bursa Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansta; e-ticaret ve e-ihracat sektörüne önemli bir katkılar sağlayan profesyoneller, girişimciler ve firmalar bir araya geldi.

Güney Marmara iş dünyasını e-ticaret ve e-ihracat özelinde bir araya getiren konferans, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerini buluşturdu. Ekosistemin profesyonelleri, e-ihracat yapmak isteyen girişimcilere ve şirketlere vizyon katan değerlendirmeler yaptı.

Ömer Nart: Anadolu e-ticaret konferanslarının amacı ilham olmak

Konferansın açılışında konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, e-ticaretteki büyümeye işaret ederek, “Normal şartlar altında geleneksel bir ekonomide bu kadar hızlı büyüme durumu çok fazla rastlanan bir durum değil.” dedi. Nart, “Anadolu illerinde bu konferansları yapmamızın sebebi bu, size ilham olmak.Buradaki konuşmacılarımız bu işin pratiğinden gelen, teorik olmayan, birebir yaşadıkları konuları size aktaracaklar. Tabii umarız ki bu konferansın bitiminde bu salondan da büyük e-ihracatçılar çıkar, çok büyük bir başarı yolculuğunun başlangıcını inşallah bu konferansla birlikte atarlar.”

“WORLD E-COMMERCE FORUM’da dünyanın e-ticareti şekillenecek”

21 Ekim’de WORLDEF tarafından İstanbul’da düzenlenen ve “E-Ticaretin Davos’u” olarak bilinen WORLD E-COMMERCE FORUM’dan da bahseden Ömer Nart, şöyle devam etti:

“Bu forum gerek WORLDEF gerek Türkiye açısından prestij işi. Türkiye’de ve dünyada kamu ve özel sektörün bir araya gelip e-ticareti konuştuğu ve tartıştığı uluslararası bir etkinlik yok. Biz nasıl ki bugün size gelip, e-ihracat yapın diyorsak aslında bir anlamda da kendi işimizin de ihracatını yapıyoruz. Biz bunu sadece İstanbul’da da yapmıyoruz. Gelecek yıl Londra’da düzenleyeceği. Forum, dünyada e-ticaretin Davos’uolmaya en güçlü adaydır. Önümüzdeki yıllarda uluslararası bakan ve başbakanların katılımlarını daha da artıracağız. Bu forumlara da taktik ve operasyoneldüzeyde değil tamamen stratejik düzeyde konular tartışılacak. Yani WOLRD E-COMMERCE FORUM’dadünyanın e-ticareti şekilleniyor olacak, hedefimiz bu.”

“Otuz bin kişiye e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri verdik”

Ömer Nart, “Biz nasıl böyle bir hedef koyabiliyorsak bugün bu salondaki e-ticaretçiler de işlerini küreselleştirmek adına bu tür hedefler koyabilirler. Eğer bu hedefler olursa bunları gerçekleştirmek için bir iradeniz olur.” diyerek, şu bilgileri paylaştı:

“Pandemide e-ticarette inanılmaz bir patlama yaşandı. Bu artık klasik, herkesin konuştuğu bir konu oldu. Ben bunu biraz daha rakamlaştıracağım. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019’de e-ticaret yapan toplam şirket sayısı 57 bin iken, bu rakam geçen yıl 254 bin oldu. Bu sene sonu itibariyle 350 bin olması bekleniyor. 350 bin şirketin e-ticaret yapabilmesi için en önemli ihtiyacı, nitelikli personel. Bu konuda 1 milyonluk personel ihtiyacı söz konusu.”

WORLDEF olarak MEB onaylı bir okul olduklarını belirterek, “Son 5 senedir yaklaşık 30 bin kişiye e-ticaret ve e-ihracat ile ilgili eğitimler verdik, sertifikalandırdık. Başarılı olanları yerleştirmeye başladık. Yerleştirdiğimiz kişi sayısı 300’ü geçti ve yerleştirmeye de devam ediyoruz.” dedi.

“İnanılmaz bir istihdam açığı var”

Kariyer sitelerindeki e-ticaret ile ilgili iş ilanlarının bir türlü kapatılamadığını gördüklerini vurgulayan Nart, Covid ile beraber e-ticaret ile ilgili ilanların 27 kat daha da arttığını; ama bu pozisyonların da bir türlü doldurulamadığından bahsetti. “İnanılmaz bir istihdam açığı var.” diyen WORLDEF Başkanı, “Ayrıca e-ticaret ile ilgili çalışanlar için şöyle güzel bir durum var; maaşlar yüksek. Özellikle İstanbul’da 3-4 yıl e-ticaret deneyimi olan kişilerin bir de yabancı dili varsa maaşlar 7 bin TL’den başlıyor. Bir e-ticaret direktörünün 47 bin liramaaş aldığını biliyorum.” sözlerini kaydetti.

“Türkiye e-ihracatla büyüyecek”

Nart, “Önümüzdeki 5 yıl içinde e-ticaret direktörlerinin perakende şirketlerin genel müdürü olduklarına şahit olacağız.” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Dolayısıyla bugün gerek girişimciler gerek profesyoneller açısından artık e-ticaret ve e-ihracat ile ilgili büyük, major kararlar vermenin zamanı geldi. E-ticaretin geleneksel perakendeye oranı şu anda yüzde 16’larda, önümüzdeki 5 yıl içinde bunun yüzde 40’lara gelmesi öngörülüyor. Aslında bu şu anlama geliyor; e-ticaret, ticaretin ta kendisi olacak. Şimdiden bu trene binmeyi başarabilirsek eğer, hepimizi çok büyük fırsatlar bekliyor. Türkiye e-ihracatla büyüyecek.”

Bora Gülşeni: WORLDEF’e destek vermekten büyük bir gurur duyuyoruz

WORLDEF’in ana iş ortağı Türkiye İş Bankası’nın Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölümü Müdür Yardımcısı Bora Gülşeni ise, e-ticaret ve e-ihracat alanında yaklaşık 6 yıldır hizmet veren özel bir önem atfeden bir marka olduklarına vurgu yaptı. “Buradaki gördüğümüz gelişme, e-ticaretin ticaretin kendisi olmaya doğru ilerlediğini gösteriyor.” diyen Gülşeni, şöyle devam etti: “Kartlı ödeme sistemlerindeki Türkiye istatistiklerine baktığımızda, özellikle pandeminin etkisini vurgulayarak, e-ticaretin toplam pos hacminde, üye iş yeri hacminde yaklaşık yüzde 25’lik bir seviyeye geldiğini söylemek mümkün. Neredeyse her 4 işlemden biri bu şekilde gerçekleşiyor diyebiliriz. Buradaki trendde yüzde 40-50’lere doğru devam edecek gibi gözüküyor.”

“Bu alana odaklanmamız ile birlikte WORLDEF’inçalışmaları ile güçlenen bir ekosistem olduğunu gördüğümüz için onlara 3 yıldır iş ortağı olarak destek vermekten büyük bir gurur duyuyoruz.” diyen Bora Gülşeni, “Kendileri yaptıkları çalışmalarla ve bu tür organizasyonlarla e-ticaretin ve e-ihracatın geniş kitleler tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini önemli bir noktaya taşıyor.” sözlerini vurguladı.

“E-ihracata özel bir önem atfettik”

Gülşeni, İş Bankası olarak Türkiye’deki işletmelerin iktisadi faaliyetini desteklemek amacıyla kurulmuş bir banka olduklarını hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı:

“Bu anlamda özellikle geleneksel ihracat tarafında yıllardır banka networkü ağımızla destek sağlıyoruz. E-ticaret özelindeki e-ihracat tarafına da özel bir önem atfettik ve burada B2C, B2B tarafta e-ticaret tahsilatlarına yönelik özel bazı sistemleri sanal pos altyapımıza entegre ettik. Bugün e-ticarette uluslararası geçerli olan yöntemler, normal kart tarafında biraz farklılaşıyor. Bütün uluslararası kart markalarını desteklemekle birlikte 18 tane farklı, lokalde kullanılan, farklı ülkelerin farklı ödeme dinamiklerini oluşturan yöntemleri de sanal pos altyapımızda destekler durumdayız. Biz ödeme tarafında bir finansal kuruluş ve banka olarak kendi üzerimize düşen görevi gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.”

Mustafa Sönmezay: Başarı hikayelerini e-ihracatla yurt dışına taşımanın zamanı geldi

Konferansın organizasyon partneri Comio Dijital Pazarlama’nın kurucu ortağı ve WORLDEF’in Bursa İl Temsilcisi Mustafa Sözmezay ise, pandemi sebebiyle online ticaretin değerinin birkaç kat daha arttığını belirterek, “Yakın zamanda e-ticareti bile düşünmeyen işletmeler, günümüzde yurt dışına nasıl ürün satabilirim derdine çare arıyor. Bursa hem bulunduğumuz bölgede hem de ülkemiz için çok önemli şehirlerden biri.Tekstilden mobilyaya, otomotivden tarıma birçok sektöre öncülük ediyor. E-ticaret tarafından yazılmaya başlanan başarı hikayelerini artık e-ihracat ile yurt dışına taşımanın zamanı geldiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bursa e-ihracatın da başkenti olabilir”

2022 yılının Bursa için “Türk dünyası kültür başkenti” olacağını hatırlatan Sönmezay, sözlerini şöyle tamamladı; “Bursa’mız, güçlü yöneticileri ve sahip olduğu alt yapısı ile birlikte isterse e-ihracatın da başkenti olabilir. Ekonomik olarak döviz dezavantajını yaşadığımız bu günlerde bu olumsuzluğu e-ihracat ile avantaja çevirebiliriz. Bursa’da doğan ve yaşayan biri olarak Bursa’nın e-ihracat gücüne inanıyor ve yeni başarı hikayelerine hazır olduğumuzu düşünüyoruz.Umarım bu konferans yeni başarılar için bir adım, yeni başlangıçlar için bir işaret fişeği olur.”

Aytuğ Onur: Tüm sektörlerin yıkıcı bir dönüşüm içinde olduğu dönemden geçiyoruz

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur da, son dönemde giderek artan e-ticaret ve e-ihracat konusunun, konferansta ekonominin profesyonelleri tarafından derinlemesine irdeleneceğini belirterek, “Pandemi kısıtlamaları sonra fiziksel ortam gerçekleştirilen ilk e-ihracat konferansı olan bu etkinliğin faydalı olmasını diliyorum.” dedi.

Onur, “Dünyanın çok önemli bir değişim süreci içerisinde bulunuyor. Ekonomiden siyasete, tüketici tercihlerinden üretim modellerine kadar her şey değişiyor. Bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, dünyamızı hızla değiştiriyor. Bu değişim ile birlikte özellikle pandemi ile birlikte özellikle pandemi ile beraber tüm sektörlerin yıkıcı bir dönüşüm içinde olduğu bir dönemden geçiyoruz.” şeklinde konuştu.

Aytuğ Onur, “Bundan kısa bir süre önce dünya lideri olarak konumlanmış birçok markanın değişen rekabet koşullarında uyum sağlayamadığı için oyundan düşmesine şahit oluyoruz. Yapay zekadan bulut bilişime, e-ticaretten akıllı telefonlara kadar hemen her alanda faaliyet gösteren şirketler, her geçen gün değerlerini artırıyor. Son açıklanan piyasa değerleri ile en yükse 10 şirket arasında dijital teknoloji alanında yoğunlaşan 7 firma girmiş. Muhtemelen 2030 ve sonrasında en değerli ilk 100 şirket arasında hiçbir eski ekonomi şirketini göremiyor olacağız.

“Önümüzde çok büyük bir okyanus var”

“Dijitalleşme ve ileri teknoloji odaklı yeni bir ekonomi düzeninin kurulduğu bu süreçte ayakta kalabilmemiz için oyunu yeni kurallar göre oynamamız gerekiyor.” diyen Onur, yeni ekonominin dinamiklerinde dijitalleşme ve e-ticareti yeni kalkınma modellerine eklemek gerektiğine işaret etti. E-ticaretin geleceğin ekonomisinde büyük rol oynayacağına dikkat çeken Onur, Türkiye’deki ve globale-ticaret rakamlarını paylaşarak, “Önümüzde çok büyük bir okyanus var.” dedi.