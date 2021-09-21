e-ticarette dünyaya açılıyoruz

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF’iniştiraklerinden Ecom Leaders Club (ELC) üyesi e-ticaret liderleri, gala gecesinde bir araya geldi. Geceye, Türkiye’nin büyük markalarının e-ticaret yöneticileri katıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek c-level e-ticaret kulübü olan ELC’ningeleneksel hale getirdiği gala gecesinin bu yıl ikincisi yapıldı. Beşiktaş’taki Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel’de düzenlenen gala gecesi, Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminibuluşturdu. Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı ile düzenlenen gecenin sponsorları arasında Ticimax, PackUpp, Hediyesepeti, Hacı Şerif ve Anı Yüzük yer aldı. Gecede ELC üyesi e-ticaret liderlerine, ELC’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketitakdim edildi.

Ömer Nart: Ecom Leaders Club’ı İngiltere’de de kuracağız

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, gala gecesinin açılış konuşmasını yaptı. “Size vereceğimiz çok güzel haberlerimiz var.” diyen Ömer Nart, ELC’nin operasyonlarını başlatmak üzere İngiltere’ye yerleşeceğini anlatarak, şu bilgileri paylaştı; “Ecom Leaders Club’ı İngiltere’de de kuracağız. Amacımız sadece Türkiye’de yapmak değil, bu işi globalde yapabiliyor olmak. Dolayısıyla dünyanın en büyük üçüncü e-ticaret pazarı olan İngiltere bizim globale ilk açılımımız olacak. Çok önemli bir durak. Türkiye’de yaptığımız gibi isme özel davet yöntemi ile aynı şekilde İngiltere’deki iş ortaklarımızla Ecom LeadersClub UK’yi kuracağız. Türkiye’deki Ecom Leaders Clubstandardımızı oraya da klonlayacağız. Burada çok güzel bir model oturttuk.”

Ömer Nart, “ELC’de, Türkiye’nin en seçkin e-ticaret liderlerini bir araya getirdik. Bu kulüp sizlerle güçlü; birliğimiz daim olsun.” sözlerini kaydetti. Nart, 21 Ekim’deki WORLDEF tarafından düzenlenecek WORLD E-COMMERCE FORUM’un programı ve yeni formatı hakkında da bilgi verdi. “Bir anlamda e-ticaret’in Davos’u olmak gibi hedefimiz var. İnşallah bunu yapacak akıl, zeka, network her şeyimiz var. Londra’ya bir anlamda da bunun için gidiyorum. 21 Ekim’de WORLD E-COMMERCE FORUM’da görüşmek üzere…” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kırcova: Şimdi bu işi İngilizlere öğretmek gerekecek

Akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kırcova ise, “Ben de bu güzel oluşumun bir parçası olmaktan çok keyif alıyorum.” dedi. Kırcova, bir platformda Ömer Nart hakkında yapılan bir yorumu okudu. Nart için yapılan “Topluluk oluşturma mühendisi” yorumuna dikkat çeken Kırcova, “Türkiye’de e-ticaret konuşan ve yapan insanların bir araya geldikleri ve tecrübelerini paylaştıkları bir platforma ihtiyaç vardı.” diye konuştu. Sektördeki insan kaynağı ihtiyacına da dikkat çeken Kırcova, “Ömer Nart o işe de el attı. Şimdi Londra’ya giderek bu işi İngilizlere öğretmek gerekecek. Ticaret tarafında dünyada çok iyi işler başaramazsak da bizim niyetimiz çok iyi. İşi biliyoruz ama yolda eksiklerimiz oluyor. Katıldığım etkinliklerde gördüğüm kadarıyla bu jenerasyon arasında çok kaliteli e üst seviye konuşmalar ve tartışmalar oluyor.”

Çiğdemli: Farklı deneyimler satmaya başlayacağız

Ticimax Kurucusu ve CEO’su Cenk Çiğdemli ise, “değerli insanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirmek istediğini” belirtti. “Çok başarılı bir organizasyon, çok akıllıca yapılmış bir iş, tebrik ediyorum. Sektörün böyle bir organizasyona ihtiyacı vardı.” diyen Çiğdemli, e-ticaretinher gün büyüdüğünü ve pandemi ile birlikte çok farklı bir noktaya geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti; “Cirolar büyüyünce yeni oyuncular giriyor. Ticimax olarak her ay 600 e-ticaret sitesi açıyoruz. Burada istihdam açığı ortaya çıkıyor. WORLDEF’in bu anlamda yaptığı güzel işler var. Bizlerin de eğitimli gençlere şirketlerimizde şans verip, onları çalıştırıp, iyi noktalara getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böylece sektör daha hızlı büyüyecektir.”

Bu süreçte farklı sorunlar ve farklı tecrübeler ortaya çıkabileceğine işaret eden Çiğdemli, “Çünkü artık ürünlerimizle beraber farklı deneyimler satmaya başlayacağız. Bunu öngörüyorum. E-ticarette ve sitelerimizde farklı işlemler yapmamız gerekecek. Bunda da hepimizin kafa kafaya verip, yeni fikirler, ülkemizi dünyaya duyuracak yeni projeler ve işler ortaya çıkarmalıyız. Mesela belki bazı departmanlarımızıinsan odağından çıkarıp dijitalleştireceğiz, reklamlarımızı düzenlerken farklı teknolojiler kullanacağız ve artık hepimiz dünyaya gideceğiz. Her şirket adını en iyi şekilde duyuracaktır.” diye konuştu.

Özcan: E-ticaretin sorunlarını paylaşmaktan çok mutlu oldum

PackUpp Kurucu Ortağı ve CEO'su Semih Emre Özcan da, ELC’nin tüm etkinliklerinde rol almak istediklerini vurgulayarak, “Birlikte e-ticarette nasıl geliştirmeler yapabiliriz, e-ticaretin teslimat ayağında nasıl fikirler geliştirebiliriz gibi konuları değerlendirmek bizim için çok önemli.” dedi. E-ticaretin büyümesine dikkat çeken Özcan, teslimatın önemine işaret ederek, “2020’den sonra teslimat dönüşümü yaşanıyor. Bu Amerika’da ve Avrupa’da daha hızlı ilerliyor. Biz de PackUpp olarak bunun öncülüğünü yapmaya çalışıyoruz. E-ticaret liderlerine destek sunan ve daha iyi teslimat yapmaya odaklanıyoruz.” sözlerini kaydetti.

PackUpp’ın hizmetleri hakkında bilgi veren Özcan, her firmanın farklı ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, teslimatla ilgili ihtiyaçlar konusunda devreye girdiklerini belirtti. Teslimat için firmalara özel saha ekipleri oluşturabildiklerini kaydederek, “Böyle bir ortamda sizlerle e-ticaretin sorunlarını paylaşmaktan çok mutlu oldum.” dedi.

Memiş: İş Bankası olarak e-ticarete ve e-ihracat çok önem atfediyoruz

Türkiye İş Bankası E-Ticaret Birim Müdürü Halim Memiş ise, “Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu organizasyona ilk kez katılıyorum, söylendiğinden daha azını anlatmışlar.” diyerek, son iki yıl içinde toplumdaki değişime işaret etti. Memiş, “İş Bankası olarak e-ticarete ve e-ihracat çok önem atfediyoruz. Bizim kuruluş misyonumuz da ve görev tanımlarımızda da finansal işletmeleri her açıdan ve yurt dışına açılımlarını desteklemektir.” sözlerini kaydetti. Memiş, şunları söyledi; “Türkiye’de 38 ülkede geçerli olan 53 farklı ödeme metodunu tek bir entegrasyon ile sanal pos üzerinden yurt dışı tahsilatlarının yapılabilmesi için kullanıma açtık. Bu tür hizmetleri artıracağız. Bu alandaki yatırımlarımızı kapsayıcılığını artırarak büyütüyoruz. Moka ödeme kuruluşunun sunduğu avantajı ile sizlerle önemli iş ortağı olarak görmek isteriz.”

Mehmet Türkel’den “E-Ticaretin Matematiği” kitabı

Öte yandan, ELC gala gecesinde, ELC jüri üyesi ve Penti E-Ticaret Direktörü Mehmet Türkel’in yazdığı “E-Ticaretin Matematiği” adlı kitap da tanıtıldı. Mehmet Türkel, ekosistemde e-ticaret odaklı ilk kitap olma özelliği taşıyan kitabın hikayesi hakkında şu bilgileri paylaştı;

“Ömer Bey ile sohbetlerimizden ortaya çıkan güzel bir fikirdi. Yaklaşık 18 yıldır e-ticaret sektörü içindeyim. Bu tecrübe sebebiyle çok önemli davetler alıyorum. Sohbetimiz sırasında Ömer Bey de bu bilgileri yazılı bir kaynakta toplayalım dedi. Yedi yaşında bir oğlum var, her hafta 2 saat spora götürüyorum. Bu iki saati nasıl değerlendiririm diye düşündüm ve spor saatlerinde online olarak yaptığımız görüşmeleri yazılı bir e-ticaret kaynağı haline dönüştürdük. Kitapta hem girişimciler hem profesyoneller hem firmalar için e-ticaretle ilgili süreçleri bulabilirsiniz.”

Türkiye’nin en büyük e-ticaret topluluğu

Türkiye'nin ilk ve tek c-level e-ticaret kulübü Ecom LeadersClub, Türkiye’nin en önemli e-ticaret ve e-ihracat topluluğu olma vizyonu ile kuruldu. Türkiye’deki önemli e-ticaret yöneticilerini bünyesinde barındıran kulüp, e-ticaret, sınır ötesi e-ticaret veya e-ihracat yapmak isteyen perakende markaları bir araya getiriyor. Kapalı devre uluslararası tecrübe paylaşım toplantıları ile perakendecilerin işlerini geliştirmelerini sağlayan ELC, Türkiye’deki e-ticaret oyuncularının farklı ülkelerdeki e-ticaret oyuncuları ile işbirliği geliştirmelerine olanak tanıyor. iPhone’umdan gönderildi.