E-ticarette mobil dönemi

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, online alışverişin artık bilgisayarlardan mobil cihazlara kaydığını belirterek, "Şu an itibarıyla bizim trafiğimizin yüzde 30'u mobilden geliyor. Ciromuzun da yüzde 45'i buradan geliyor." dedi.

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda alışverişin geleneksel kanaldan online kanala geçtiğini, tüketicinin zaman, mekan kısıtlaması olmadan istediği ürüne, en uygun fiyatla ulaşabilir olmayı sevdiğini söyledi.

Önceki yıllarda perakende tamamen sokak mağazacılığında ilerlerlerken, insanların hayatına alışveriş merkezlerinin girdiğini, şimdi ise zamanını daha verimli kullanmak isteyen insanların online alışverişe yöneldiklerini anlatan Koçak, online ticaretin yükselen bir trend olduğunu kaydetti.

Koçak, Türkiye'de de her yıl e-ticaret hacminde ortalama yüzde 30-35 civarında artış yaşandığını ve bunun artmaya devam edeceğini ifade ederek, özellikle genç nesil, iş sahibi olup para kazanmaya başladığında, online alışveriş oranın çok daha artacağını öngördüklerini bildirdi.

Gençlerin daha kolay olması ve daha az vakit alması açısından online alışverişi tercih ettiğini dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Gençler adeta mobil cihazlarıyla yaşıyor. Mobil cihazlarla istedikleri her şeyi yapabiliyorlar. Bunu yapabildikleri bir dünyadan kolay kolay kopmayacaklardır. Mutlaka alışveriş merkezlerinde veya sokak mağazalarına ziyaretlerini yapacaklardır ama bunu daha çok hobi amaçlı yapıyorlar. Asıl alışverişlerini daha çok araştırarak, fiyatlarına bakarak ürün yorumlarına bakarak ve hizmeti test ederek devam ettiriyorlar."

- "14 milyonun üzerinde ürün yelpazemiz var"

Koçak, online alışverişin de giderek bilgisayarlardan mobil uygulamalara kaymaya başladığına dikkati çekerek, "Mobil uygulamaya da büyük önem veriyoruz. Çünkü insanlara her anlarında ey iyi ve en hızlı şekilde hizmeti sunmamız lazım. Şu an itibariyle bizim trafiğimizin yüzde 30'u mobilden geliyor. Ciromuzun da yüzde 45'i buradan geliyor. Öngörümüz bunun gelecek sene yüzde 70 seviyeyelerinde olacağı ve bunun tamamen mobile yöneleceği." diye konuştu.

Online alışverişin, e-ticaret dünyasının KOBİ'ler üzerine kurulduğunu düşündüklerini ve bu anlamda KOBİ'ler için ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Koçak, "Kayıtlı 91 bin kobimiz var. Türkiye'deki en büyük platformuz. 14 milyonun üzerinde ürün yelpazemiz var. Çeşitliliği en büyük platformuz. O yüzden de müşterilerin her aradığını bulabileceği, kıyaslayabileceği, içerde de iş ortaklarımızın birbiriyle rekabet edebildiği bir platformuz." ifadelerini kullandı.







