e-ticarette müthiş büyüme

Gobalde olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs pandemisinin ülkemizdeki ilk 5 haftalık etkisini değerlendiren Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Perakende Grup Başkan Yardımcısı (Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika & Rusya) Didem Şekerel Erdoğan, pandemi döneminde alışverişçilerin çoklu kanal kullanımının arttığını ve bunun da eE-tTicarette katalizör etkisi yarattığını gördüklerini ifade etti.

Didem Şekerel Erdoğan, pandemi dönemi olarak değerlendirebileceğimiz ilk vakanın açıklanmasından sonra geçen 5 haftanın ortalamasında, Nielsen E-Ticaret Paneline göre pazar büyümesinin ilk iki aylık performansının üç kat üzerine çıkarak %171 olarak gerçekleştiğini belirtti.

“Alışverişçilerin bu dönemde kişisel hijyenlerine ve ev temizliğine verdikleri önemin yanında evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte kuaför ve kişisel bakım ihtiyaçlarını da evde gidermeye başladıklarını gözlemledik” şeklinde ifade eden Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, pandemi döneminde Nielsen e-ticaret kanalında en hızlı büyüyen ilk 10 kategoriyi paylaştı. Bu kategoriler Saç Boyası, Ağda ve Tüy Dökücüler, Hijyenik Ped, Çamaşır Suyu, Sabun & Duş Jeli, Kağıt Ürünleri, Türk Kahvesi ve Hazır Kahve, Saç Kremi ve Ev Temizlik Ürünleri kategorileri oldu.

Pandemi sonrasında da çoklu kanal kullanımının yaygınlaşacağını öngördüklerini vurgulayan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, dijital ve teknolojik fiziksel dönüşüm sürmekle birlikte, özellikle Türk alışverişçisi için belirli ürün gruplarında ürünü dokunarak, hissederek seçmenin hala çok önemli olduğunu ve alışverişçilerin mağaza içindeki deneyimi çok değerli bulduklarını belirtti. Didem Şekerel Erdoğan, tüm bu nedenlerden ötürü, diijital dönüşüme paralel biçimde önümüzdeki dönemde fiziksel mağazaların da alışverişteki önemini korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Nielsen Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Nielsen tarafından Nisan ayı içinde Türkiye temsili gerçekleştirilen “COVID-19 Döneminde Online Alışverişçinin Yolculuğu” başlıklı raporun öne çıkan sonuçlarını paylaştı. Online alışveriş sıklığının COVID-19 döneminde arttığına dikkat çeken Nur Serenli, sık alışveriş yapan “alışverişkolik” segmentinin ağırlığının bu dönemde arttığını ve COVID-19 öncesi toplam online alışverişçiler içinde her 10 kişiden 3’ü iken, bu dönemde 4’e çıktığını ifade etti.

COVID-19 döneminde online alışveriş içinde market&gıda olarak ifade edilen FMCG ürünlerinin ağırlık kazandığını ifade eden Nur Serenli, market&gıda ürünlerinin tercih sıralamasında 6’ncı. sıradan 3’üncü. sıraya yükseldiğini belirtti. Serenli, gıda dışı market ürünlerinin de paralel biçimde 10’uncu. sıradan 7’inci. sıraya yükseldiğinin altını çizdi.

Yakın dönemde alışverişçinin gündemine giren ve çok dinamik bir segment olan hızlı teslimat uygulamalarından da bahseden Nur Serenli, hızlı teslimat uygulamaları kullanım oranlarının COVID-19 döneminde anlamlı olarak arttığına tanık olduklarını söyledi. Serenli, araştırma sonuçlarına göre son bir ay içinde hızlı teslimat uygulaması kullanımının %40 arttığını ifade etti.