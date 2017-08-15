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EasyJet'in Fransız pilotları, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi

PARİS (AA) - Avrupa'nın düşük uçuş fiyatı sunmasıyla bilinen havayolu şirketi EasyJet'in Fransız pilotları, çalışma koşullarının kendilerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attığını öne sürdü.Havayolu Pilotları Ulusal Birliğine...

EasyJet'in Fransız pilotları, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi

PARİS (AA) - Avrupa'nın düşük uçuş fiyatı sunmasıyla bilinen havayolu şirketi EasyJet'in Fransız pilotları, çalışma koşullarının kendilerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attığını öne sürdü.

Havayolu Pilotları Ulusal Birliğine bağlı pilotlar, şirketin en büyük hissedarı ve kurucusu Stelios Haji-Ioannou'ya kamuoyuna açık bir mektup gönderdi.

Mektupta yaz tatili boyunca uygulanan uçuş takvimi ve çalışma şartlarının uygulanamaz olduğunu belirten pilotlar, bu koşulların kendilerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attığını kaydetti.

Mektupta, EasyJet'in yaz tatili boyunca sadece kar artırma gayreti içerisinde olduğu ifade edildi.

EasyJet'te yeterli mürettebatın olmaması dolayısıyla iki uçuş arasında yapılacak hazırlık için 20-30 dakika ayrıldığı ve bunun da güvenliği tehlikeye attığı belirtiliyor.

EasyJet uçuşlarında son dönemde iptaller yoğunlaşmış ve temmuz ayında 500'den fazla iptal yaşanmıştı.


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