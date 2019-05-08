LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, öncü göstergelerin, Türkiye ekonomisinde sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğine ve gelecek aylarda artışın yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Kelly, EBRD'nin, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ettiğini belirterek, "Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye'nin." dedi.

Roger Kelly, Türkiye ekonomisine ve EBRD'nin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öncü göstergelerin, Türkiye ekonomisinde sıkıntılı dönemin bu yılın ilk çeyreğinde en dip seviyeyi görmüş olabileceğine ve gelecek aylarda artışın yaşanabileceğine işaret ettiğini belirten Kelly, "Bu, bir ölçüde kamu bankalarının öncülüğünde yaşanan güçlü kredi büyümesinden kaynaklanabilir. Toplamda ekonomik iyileşmenin kademeli olması olası..." ifadelerini kullandı.

EBRD'nin Türkiye'ye yatırımları konusundaki kararlılığının devam ettiğini vurgulayan Kelly, "EBRD, güçlü şekilde Türkiye'ye odaklanmaya devam ediyor. Bankanın şu anda yatırım yaptığı 38 ekonomideki portföyü içerisinde en büyük pay Türkiye'nin. Türkiye'nin dikkate değer şekilde genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması, Asya ve Avrupa arasındaki jeostratejik konumu, ülkenin uzun vadeli yatırımcılar açısından güçlü bir potansiyeli olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Ekonominin 2020 yılında yüzde 2,5 büyümesini bekliyoruz"





EBRD'nin Türkiye projeksiyonlarına da değinen Kelly, "Pozitif yada negatifi şokların olmaması durumunda ekonominin 2019 yılında yüzde 1 daralmasını, 2020 yılında ise yüzde 2,5 büyümesini bekliyoruz." dedi.

Yatırımcıların bazı yerel politik ve jeopolitik risklerin çözümlendiğini görmek istediğini ifade eden Kelly, "Yatırımcıların bankacılık sektöründeki varlık kalitesinin şeffaflığı ve rezervlerin seviyesi gibi belli konularda devam eden endişeleri var. Bu endişeler liranın oynaklığını artırıyor ve (ileride) ekonomide aşağı yönlü riskler oluşturabilir." şeklinde konuştu.

Kelly, bu konularda endişeleri giderici adımların atılması halinde yatırımcı güveninin yeniden artabileceğini, ekonominin daha hızlı bir şekilde iyileşebileceğini söyledi.





- "Önemli olan ekonominin sürdürülebilir oranlarda büyümesi"





Roger Kelly, Türkiye'de halihazırda enflasyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hedeflediği seviyenin üzerinde seyrettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu, özel sektörün döviz cinsinden borçlanmaya bağlanmasına, ekonominin dışsal hassasiyetinin artmasına ve dolarizasyonun devamına neden oluyor. Buna sürdürülebilir sıkı para politikası ile cevap verilmesi gerekiyor. Bu, tabii büyüme oranlarına ket vuracaktır. Fakat burada Türkiye için önemli olan ekonominin sürdürülebilir oranlarda büyümesi."

Türkiye'ye yönelik sermaye hareketlerine de değinen Kelly, "Ekonomi, ağırlıklı olarak dış sermayeye bağımlı. Fakat Türkiye, küresel likiditenin görece bol olmasından dolayı şanslı. Küresel sermaye koşulları iyi seyrederken, Türkiye sermaye açısından çekici bir destinasyon durumunda. Bunun için ön koşul, istikrarlı ve öngörülebilir bir politika ortamının olması... Otoritelerin, bunun başarılmasını sağlamak için çalışması önemli." diye konuştu.

Kelly, TL'deki değer kaybının turizm sektörünün canlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu alandaki dış talep Türkiye'nin ekonomik aktivitesinde artan şekilde rol oynayacak." dedi.