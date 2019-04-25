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EBRD’den gelişen ekonomilere orta gelir tuzağı uyarısı

- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası: - “Orta gelir tuzağından korunmaya çalışan gelişen ekonomilerin, ekonomik modellerini ve ekonomik büyümelerinin finansmanını sürdürülebilir kılacak yetenek ve altyapılarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor"

EBRD’den gelişen ekonomilere orta gelir tuzağı uyarısı
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LONDRA (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), gelişen ekonomilerin, orta gelir tuzağından korunmak için kalkınma modellerini yeniden değerlendirmelerinin gerekli olduğunu duyurdu.

EBRD tarafından yayımlanan açıklamada, “Orta gelir tuzağından (kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamadan öteye gidememesi) korunmaya çalışan gelişen ekonomilerin, ekonomik modellerini ve ekonomik büyümelerinin finansmanını sürdürülebilir kılacak yetenek ve altyapılarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor.” görüşüne yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başekonomisti Sergei Guriev, “Kendisini yeniden keşfedemeyen ülkeler, orta gelir tuzağına takılıyorlar. Problemlerin çözümü için ortaya sadece para konulması orta gelir geçişinin başarılı olması için yeterli değil. Finansmanın kalitesi önemli bir rol oynuyor.” ifadelerini kullandı.

EBRD’nin aktif olduğu gelişen ekonomilerde yönetimin iyileştirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Guriev, “Geniş çaplı sosyal konsensüs olmadan, büyüme artırıcı ekonomik politikaların teknolojik ve demografik değişimlerin ışığında sürdürülebilirliğinin sağlaması mümkün olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Guriev, gelişen ekonomilerde kalkınmanın sürdürülebilmesi için dezavantajlı bölgelerdeki altyapının iyileştirilmesi yoluyla ticaretin artırılmasının ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının gerektiğini vurguladı.

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EbrdGelişen EkonomiIngiltereOrta Gelir Tuzağı
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