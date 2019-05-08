Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa food istanbul mersin
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı

EBRD'den, İçtaş Sürdürülebilir Enerji'ye 100 milyon dolar yatırım

- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından IC Enerji Holding'in yenilenebilir enerji kolu olan İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları şirketine 100 milyon dolar yatırım yapılacak

EBRD'den, İçtaş Sürdürülebilir Enerji'ye 100 milyon dolar yatırım
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nca (EBRD), IC Enerji Holding'in yenilenebilir enerji kolu olan İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları hisselerine 100 milyon dolar yatırım yapılacağı açıklandı.

Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, EBRD'nin Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye geçişine destek olduğu belirtildi.

Bu kapsamda EBRD tarafından IC Enerji Holding'in yenilenebilir enerji kolu olan İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları şirketine 100 milyon dolar yatırım yapılacağı bildirilen açıklamada, "Şirketin 400 megavat kapasiteli 10 hidroelektrik santralinden oluşan bir portföye sahip. Firma, EBRD fonları ile 250 megavata kadar kombine kapasiteli rüzgar tarlaları ve güneş enerjisi projelerine yatırım yapmayı planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, EBRD yatırımının Mersin'de bulunan Kadıncık Hidroelektrik Santrali'inin özelleştirme ihalesinin kısmi finansmanında kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink, Türkiye'de örnek bir yöntemle bir ilke imza attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Süregelen politika reformu kapsamında yerel yönetimlere ortak olmanın yanında şimdi bir de yatırımcı olarak sahneye çıkıyoruz. İçtaş bünyesinde amaçlarımız kadar ihtiraslarımızı da paylaşan benzer zihniyette bir ortak bulduğumuz için memnunuz. Artık bir hissedar olarak firmayı yenilenebilir enerji üretiminde lider kuruluş olma yolunda büyütmek yegane hedefimiz. Aynı zamanda yeni mevzuatla çıkarılacak yenilenebilir enerji kaynakları destek programını da dört gözle bekliyor ve bunun sektördeki yatırımımızın önünü açmasını ve Türkiye'nin tamamen iç kaynaklı yeşil enerji üretimine geçişine yardımcı olmasını ümit ediyoruz."

IC İçtaş Enerji Başkanı Serhat Çeçen ise Türkiye elektrik piyasasının serbestleşmeye başladığı ilk andan itibaren elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende sektörlerinde Türkiye'nin önde gelen enerji kuruluşlarından biri olduklarını aktardı.

Uzun vadeli mali ve ticari ortaklarının da desteğiyle 400 megavat kapasiteli mevcut yenilenebilir enerji portföylerini büyüteceklerine dikkati çekerek, "Şeffaf kurumsal yönetim programları benimseyen ve en son ve yeni teknoloji ve altyapı sistemlerince desteklenen IC-EBRD ortaklığı Türkiye'de güvenilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri üretme mücadelesine devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

EBRD'nin Türkiye'de 11 milyar avronun üzerindeki yatırımlarının yarısını sürdürülebilir enerji ve kaynak kullanımını teşvik eden yatırımları oluşturuyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EbrdIC İçtaşYenilenebilir Enerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5