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EBRD'den Özbekistan'a 240 milyon dolar kredi

- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Özbekistan'daki Talimercan Termik Santralinin gaz türbini inşaatı için 240 milyon dolarlık kredi sağlayacak

EBRD'den Özbekistan'a 240 milyon dolar kredi
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TAŞKENT (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Özbekistan'ın güneyindeki 900 megavat kapasiteli Talimercan Termik Santralinin gaz türbini inşaatı için 240 milyon dolarlık kredi verecek.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, banka Özbekistan'ın elektrik üretim ve dağıtım devlet işletmesi olan Özbekenergo'ya devlet garantisi ile sağlayacağı kredi, ülkenin güneyindeki Talimercan Termik Santralindeki 900 megavat kapasiteli kombine çevrimli gaz türbininin inşaatı ve bununla ilgili altyapı çalışmalarına harcanacak.

Projede, EBRD kredisinin yanı sıra Özbekistan İmar ve Kalkınma Fonu'nun öz kaynakları ve Asya Kalkınma Bankasının kredileri de kullanılacak.

Proje, kış aylarında elektrik sorunu yaşayan Özbekistan'ın enerji verimliliği ve güvenliğinin arttırılmasına katkı sağlayacak ve elektrik üretimini artıracak.

EBRD, bugüne kadar Özbekistan'da hayata geçirilen 70 proje için toplam 1,3 milyar avro kredi sağladı.



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Anahtar Kelimeler:
Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası (EBRD)ÖzbekistanTermik Santral
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