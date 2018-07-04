EBRD'den TAP'a 500 milyon avro finansman

İSTANBUL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İcra Kurulunca, Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesi için 500 milyon avroluk finansman paketinin onaylandığı duyuruldu.

Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamada, TAP projesinin Avrupa Birliği ve Enerji Topluluğu için öncelik oluşturduğu kaydedildi.

Türkiye-Yunanistan sınırından başlayıp İtalya'da sona erecek 878 kilometrelik TAP'ın, toplamda 3 bin 500 kilometre uzunluğunda ve 40 milyar dolar yatırım maliyeti bulunan Güney Gaz Koridoru'nun son ayağı olduğu hatırlatılan açıklamada, projeyle Hazar gazının Avrupa'ya taşınacağı aktarıldı.

Açıklamada, toplam kapasitesi 10 milyar metreküp olacak TAP'ın Avrupa'da 7 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacağı ve enerji çeşitliliğine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

TAP'ın toplam 4,5 milyar avroluk yatırımla hayata geçeceği ifade edilen açıklamada, EBRD İcra Kurulunca proje için 500 milyon avroluk finansmanın onaylandığı bildirildi.

Avrupa Yatırım Bankasının da daha önce TAP için 1,5 milyar avroluk finansmanı onaylandığı hatırlatılan açıklamada, Fransa, Almanya ve İtalya'dan ihracat kredisi kuruluşlarının da proje için finansman sağlamayı düşündüğü belirtildi.

TAP'ın, 30 Haziran'da ticari gaz akışı başlayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesine bağlanarak Hazar gazını Avrupa piyasalarına 2020'de ulaştırması planlanıyor.

EBRD, TANAP projesi için de ekim ayında 500 milyon avroluk finansmanı onayladığını açıklamıştı.