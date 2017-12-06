EBRD'den Zorlu Osmangazi'nin tahviline yatırım

İSTANBUL (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nca (EBRD), Zorlu Osmangazi Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından üç yıl vadeyle çıkılan 140 milyon liralık tahvil ihracının 70 milyon liralık kısmının alındığı bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, Zorlu Osmangazi Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan tahvil ihracına EBRD tarafından yatırım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, EBRD'nin, şirketin üç yıl vadeyle çıktığı 140 milyon liralık tahvil ihracının 70 milyon lirasını aldığı bildirildi. Söz konusu işlemle, sektörün derinleşmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, Türk lirasıyla işlem yapan şirketlerin döviz risklerinden kurtulmasının önemine dikkat çekildi.

Zorlu Osmangazi AŞ'nin dört yıllık programı kapsamında yer alan şebeke yenileme ve genişleme çalışmaları için sermaye piyasalarından yararlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın uzun vadeli ve yerli para cinsinden tahvil ihraçlarını desteklediklerini aktararak, "Ayrıca, şirketler sermaye piyasalarına erişim sağladıkça daha fazla uluslararası yatırımcı çekiyor." ifadesini kullandı.

Zorlu Osmangazi Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından dün KAP'a yapılan açıklamada, toplamda 175 milyon liralık tahvil ihracına çıkıldığı, bu miktarın 35 milyon lirasının 1,5 yıl, 140 milyon lirasının ise üç yıl vadeli olduğu duyurulmuştu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ and Osmangazi Elektrik Perakende Satiş AŞ, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Bilecik'te 2,5 milyona yakın kişiye hizmet sağlıyor.

