EBSO'nun 2016 değerlendirmesi

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Türkiye'de o kadar güçlü bir ekonomi var ki darbe girişimine, teröre rağmen yine de büyüyen potansiyel sergiliyor." dedi.

Yorgancılar, Oda binasında düzenlenen 2016 yılı değerlendirmesi konulu basın toplantısında, terörün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunu, çözülmesinin tek yolunun da uluslararası istihbaratın doğru şekilde paylaşılmasından geçtiğini söyledi.

Kurlardaki yükselişle yıl başına göre liradaki değer kaybının yüzde 20'ye yaklaştığını, özel sektör borcunun 207 milyar dolara ulaştığını, kredi risk primi oranının yükseldiğini ve ülke ekonomisinin 27 çeyrek sonra ilk kez büyüyemediğini belirten Yorgancılar, bu verilerin, darbe girişimine, 3-4 günde bir terör saldırısına uğrayan bir ülkenin verileri olarak okunması gerektiğine işaret etti.

Yorgancılar, şöyle devam etti:

"Çok zor bir süreçten geçiyoruz, ama morali bozmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bugüne kadar hep dik durduk, birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Birlikte olamazsak gücümüzü kaybederiz. Gücümüzü kaybetmemizi isteyen, pusuda bekleyen ülkeler, terör örgütleri var. Bunu, bugüne kadar başaramadılar. Çünkü Türk vatandaşları, kenetlenmenin bilincinde. Türkiye'de o kadar güçlü bir ekonomi var ki darbe girişimine, teröre rağmen yine de büyüyen potansiyel sergiliyor. İnanın çok daha fazlasını yapacak kapasite var. Türkiye'nin yıllık yüzde 5-6'lık büyüme potansiyeli var. Bunu da önümüzdeki dönemde gösterecektir."

- Nefes kredisi başvuruları

Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları ve yeni teşviklerin piyasayı hareketlendireceğini, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin başlattığı "Nefes Kredisi" ve "KOSGEB destekleri" ile KOBİ'lere can suyu verileceğini dile getiren Yorgancılar, EBSO'da nefes kredisine başvuran üye sayısının 100'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin yeni dönemde serbest ticaret anlaşmalarına ağırlık vermesi, dünyada oluşan yeni paktların içinde yer almaya çalışması gerektiğini söyleyen Yorgancılar, "dünyada her evde bir Türk malı olmalı" hedefiyle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

İşveren sigorta paylarının 2017'nin son çeyreğine ötelenmesinin, vergisini düzenli ödeyenler için bir çalışma yapılmasının ve yeni işçi istihdamında sağlanan teşviklerin önemli getirilerinin olacağını söyleyen Yorgancılar, İzmir'de yapılacak yüksek teknolojili ürünlerle ilgili yatırımların 4 ve 5. Bölgelerin teşviklerden yararlanmasının da kentteki yatırımları artıracağını söyledi.

Yorgancılar, olası referandumun 2017'de ekonomiyi olumsuz etkilemeyeceğini, Türkiye'nin seçimlere alışık bir ülke olduğunu da kaydetti.

Ender Yorgancılar, "OHAL kapsamındaki tutuklamalar Türkiye'nin demokratik görünümünü olumsuz etkiliyor mu?" şeklindeki soruya yanıt verirken de "Çok önemli bir darbe girişimini atlattık. Suçu işleyen kimse, kim ne yaptıysa karşılığını görmeli. Bunun dışındaki bir konunun tartışılması dahi yanlış." dedi.



