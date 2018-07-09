Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya rezistans tekirdağ Trabzon Çalık
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

ECB Başkanı Draghi'den korumacılık uyarısı

- ECB Başkanı Mario Draghi: - "Artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizlikler daha önemli hal aldı"

ECB Başkanı Draghi'den korumacılık uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizlikler daha önemli hal aldı." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümüne yönelik risklerin dengeli bir halde olduğunu ancak bunları yakın takip ettiklerini belirten Draghi, "Artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere küresel etkenlerden kaynaklı belirsizlikler daha önemli hal aldı." diye konuştu.

AB ülkelerinin küreselleşme döneminde beraber hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Draghi, "Ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü riskler öncelikle artan korumacılık tehdidiyle ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, ECB'nin haziran ayındaki toplantısında, faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı anımsatarak, aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceğini ardından yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceğini ve yıl sonunda da biteceğini hatırlattı.

Avrupa çapında bir mevduat sigortası kurulması planını desteklediğini vurgulayan Draghi, bunun bankalardaki mevduat sahiplerinin güvenini artıracağını söyledi.

Draghi, finansman sorunu yaşayan avro bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) yapısının geliştirilmesine de öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAPAvro BölgesiAvrupaAvrupa Merkez BankasıAvrupa ParlamentosuECBKorumacılıkMario DraghiParasal Diyalog
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5