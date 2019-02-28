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ECB, Deutsche Bank'ın sermaye yeterlilik oranını yükseltti

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası, (ECB) Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank için çekirdek sermaye yeterlilik oranını yüzde 10,69'dan yüzde 11,82'ye çıkardı. Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, ECB tarafından...

ECB, Deutsche Bank'ın sermaye yeterlilik oranını yükseltti
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BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası, (ECB) Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank için çekirdek sermaye yeterlilik oranını yüzde 10,69'dan yüzde 11,82'ye çıkardı.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, ECB tarafından bankanın çekirdek (minimum) sermaye yeterlilik oranının 2019 için yüzde 10,69'dan yüzde 11,82'ye yükseltildiği belirtildi.

Deutsche Bank, çekirdek sermaye yeterlilik oranının yükseltilmesinin 1 Ocak 2019'da tamamen yürürlüğe giren G-SIB'nin (sistemik olarak küresel öneme sahip bankalar) sermaye koruma tamponunun artırılmasından kaynaklandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Deutsche BankECBSermaye Yeterlilik Oranı
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