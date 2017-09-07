ECB faizi değiştirmedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini yüzde 0'da, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te ve mevduat faizini de yüzde eksi 0,40'ta sabit tutma kararı aldı.

ECB, para politikası kararlarına ilişkin toplantısının ardından basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, ECB’nin politika faizini yüzde 0'da, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te ve mevduat faizini de yüzde eksi 0,40'ta sabit tuttuğu bildirildi.

Mevcut varlık alım programına Aralık 2017’ye kadar aylık 60 milyar avro olarak devam etme kararı alındığı belirtilen açıklamada, ECB’nin tahvil alım süresi ve miktarının gerektiği halde uzatılabileceğine dikkat çekildi.

Kararların ardından ECB Başkanı Mario Draghi düzenlediği basın toplantısında, "Döviz kurunda son dönem yaşanan dalgalanma, fiyat istikrarının orta vadeli görünümüne olası etkileri açısından takip edilmesi gereken bir belirsizlik kaynağı ortaya koyuyor." diye konuştu.

Döviz kurunun bir politika hedefi olmadığını ancak büyüme ve enflasyon için çok önemli olduğunu vurgulayan Draghi, döviz kurunun değer kazanması nedeniyle orta vadeli enflasyon görünümünü aşağı yönlü revize ettiklerini belirtti.

Draghi, 2017 yılının ilk yarısında beklenenden daha fazla hızlanan ekonomik genişlemenin, ülkeler ve sektörler arasında sağlam ve geniş tabanlı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.