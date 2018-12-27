ECB küresel ekonominin yavaşlayacağını öngörüyor

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteninde, küresel ekonomik faaliyetlerin 2019’da yavaşlaması ve sonraki yıllarda istikrarlı devam etmesinin beklendiği bildirildi.

ECB'nin aylık ekonomi bülteni yayımlandı.

Bültende, 13 Aralık 2018 tarihli para politikası toplantısında yönetim konseyinin bankanın varlık alım programını bu ay sonlandırma kararı alarak politika faizini değiştirmediği anımsatıldı.

Ticarette korumacılık tehdidinin, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıkların ve finansal piyasalarda oynaklıkların ön plana çıkmaya devam ettiğine işaret edilen bültende, “Bundan dolayı, orta vadede, yerel fiyat baskısını ve manşet enflasyondaki gelişmelerin desteklenmesi için hala önemli bir miktarda teşvike ihtiyaç duyuluyor.” ifadelerine yer verildi.

Bültende, olgunlaşan küresel ekonomik döngünün, gelişmiş ekonomilerdeki politika desteğinin azalmasının ve ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının küresel ekonomik faaliyetlerde etkisini gösterdiği kaydedilerek “Küresel ticaret büyümesi bir miktar yavaşladı ve gelecekteki ticaret ilişkilerine yönelik belirsizlikler arttı. Aynı zamanda, gelişmiş ekonomilerdeki finansal koşullar destekleyici kalırken gelişmekte olan bazı piyasalar için bu koşullar sıkılaştı.” değerlendirmesi yapıldı.

ECB bülteninde, “Geleceğe bakıldığında, 2019'da küresel ekonomik faaliyetin yavaşlaması ve sonraki yıllarda istikrarlı kalması bekleniyor” değerlendirmesi yapılarak, küresel olarak enflasyonist baskıların yavaşça artmasının beklendiğinin altı çizildi.

ECB 13 Aralık'taki Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı alarak, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakılmasına karar vermişti.