ECB toplantısında ana gündem TLTRO ve makroekonomik projeksiyonlar

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faizlerde değişikliğe gitmemesinin beklendiği yarınki toplantısında, yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) programı ve bankanın makroekonomik verilerdeki revizyonlar ele alınacak ana konular olacak.

ECB'nin yarınki toplantıda faizlerde değişikliğe gitmemesi ancak sözle yönlendirme ile ekonomik aktiviteye ilişkin risklere vurgu yapması bekleniyor.

Büyüme üzerindeki risklerin aşağı yöne dönmesi nedeniyle mart ayı toplantısında, makro tahminlerin revize edilmesi öngörülüyor. Toplantıda, yeni uzun vadeli finansman imkanının devreye alınacağı açıklamasının da yapılabileceği belirtiliyor.

ECB yetkilileri, şubat ayında, TLTRO'nun muhtemel olduğunu ve tartışıldığını kaydetmişti.

Ekonomistler, TLTRO programı, büyüme ve enflasyonda yapılacak aşağı yönlü revizyonların toplantının ana konuları olacağını bildirdi.





- "TLTRO, ekonomik veriler ve kredi büyümesindeki zayıflıkla güçlenmeye başladı"





Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda TLTRO'nun tartışılacağını ancak herhangi bir detay verilmeyebileceğini söyledi.

Bankanın ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini düşürebileceğini ifade eden Allen, ekonomik yavaşlamanın daha ileri gitmesi halinde buna cevap verilecek gerekli araçlara sahip olunduğuna dair bir açıklamanın yapılabileceğini aktardı.

Allen, toplantının, ifadelerden ziyade aksiyon alınmasına dair gerçekleşecek bir toplantı olabileceğini vurguladı. Allen, "Ancak nefeslerin tutulacağı bir toplantı olmayacak. Bundan sonraki aksiyonlar hakkında hala bir iş birliği yok." dedi.

ECB tahminlerinin çok iyimser olduğunu ifade eden Allen, Avro Böglesi'nde büyümenin gelecek yıl yüzde 1'in çok üzerinde olacağı öngörüsünde bulundu.

Politika yapıcıların yeni bir TLTRO için hazırlandığını belirten Allen, TLTRO konusunun ekonomik verilerdeki ve kredi büyümesindeki zayıflıkla güçlenmeye başladığını vurguladı.

TLTRO'ya karşı olan politika yapıcıların azaldığına işaret eden Allen, Avro Bölgesi'ndeki temel ekonomilerin, özellikle Almanya'nın birkaç aydır küresel yavaşlama süreci içerisine girdiğini söyledi.

Allen, ECB Başkanı Mario Draghi'nin "TLTRO konusunun tartışıldığını ve devamının geleceği" yönünde bir açıklama yapacağı öngörüsünde de bulundu.





- "ECB, faizler üzerindeki sözlü yönlendirmesini değiştirmeyebilir"





ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte de bankanın büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürmek zorunda kalacağını belirtti.

ECB'nin faizler üzerindeki sözlü yönlendirmesini değiştirmeyebileceğini ifade eden Houte, yeni TLTRO programına Haziran 2019'da başlanmak zorunda kalınabileceğini vurguladı.

Houte, yeni fonlamanın nisan ayında duyurulabileceğini bildirdi.





- "Yaz ayına kadar dış şoklar ve politik riskler azalabilir"





Berenberg Ekonomisti Florian Hense ise bankanın büyüme ve enflasyona yönelik tahminlerinde daha zayıf bir görünüm sergileyeceği öngörüsünde bulundu.

Yeni TLTRO programının haziran ayında başlatılabileceğini aktaran Hense, yeni programın mevcut TLTRO'lardan daha küçük çaplı, daha kısa ve daha maliyetli olabileceğini ve bankaların kademeli bir şekilde ucuz fonlamadan uzaklaştırılacağını söyledi.

Hense, bankanın gelecek yıl faiz oranlarını 25 baz puan artırabileceğini vurguladı.

Yaz ayına kadar dış şokların ve politik risklerin azalabileceğini belirten Hense, Avro Bölgesi'nde büyümenin normal seviyelere ulaşacağı ve çekirdek enflasyonun bu yıl içerisinde kademeli bir şekilde artacağı öngörüsünde bulundu.







