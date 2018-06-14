ECB, varlık alım programının 2018 sonunda sona ereceğini duyurdu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını değiştirmezken, aylık varlık alım programının yıl sonunda sona ereceğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin toplantısında, faiz oranlarını sabit tutma kararı alındığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı kaydedildi.

ECB'nin faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklediği aktarılan açıklamada, aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği, ardından orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin verilere göre yıl sonuna kadar aylık 15 milyar avroya indirileceği ve yıl sonunda da biteceği kaydedildi.