Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Cemevi dünya iz
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

ECB yeni ödeme sistemi TIPS'ı başlattı

- TIPS, Avrupa’da yaşayan kişi ve şirketlerin, bankalar kapalı olsa bile, bir kaç saniyede birbirlerine avro cinsinden para transferlerine olanak sağlayacak - Tüketiciler aynı zamanda TIPS ile perakende ödemede yapabilecek

ECB yeni ödeme sistemi TIPS'ı başlattı
banner17

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), tüketicilerin ve şirketlerin bankalar arasında anında para transferi ve perakende ödeme yapmalarını sağlayacak Target Instant Payment Settlement (TIPS) adı verilen yeni ödeme sistemini devreye soktu.

ECB’den yapılan açıklamaya göre bir yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan TIPS, Avrupalı kişi ve şirketlerin, bankalar kapalı olsa bile, birkaç saniyede birbirlerine avro cinsinden para transferlerine olanak sağlayacak. Tüketiciler aynı zamanda TIPS ile perakende ödeme de yapabilecek.

TIPS’ta gerçekleştirilen işlemlerden işlem başı alınan ücret ilk iki yılda 0.002 avro/cent olacak ve işlemler 10 saniyeden az sürede gerçekleşecek. İlk 10 milyon transfer de ücretsiz olacak.

Açıklamada, “Yeni ödeme sistemiyle cazip bir fiyatla sunulmakta. Maliyetin hasılatla kurtarılması prensibiyle faaliyet gösteren TIPS, hesap sahipleri için bir giriş veya hesap işletim ücreti içermemektedir.” ifadesi kullanıldı.

Yeni sistem sadece Avrupa Birliği içindeki bankalar arasında hizmet verecek. TIPS’te şimdilik avro para cinsinden transferler gerçekleşirken, talep gelmesi halinde diğer para birimlerinde para transferi de mümkün olacak.


TIPS’te ilk işlem İspanyol bankası CaixaBank’ın bir müşterisi ile Fransız bankası Natixis’in müşteri arasında bugün gerçekleşti.

Avrupa ödeme pazarında, ABD'li şirketler PayPal, Google, Facebook, Amazon ve Çin’in Alibaba ve Tencent üstünlükleri dikkati çekiyordu.

ECB’nin yeni ödeme sisteminin bu şirketleri hedef aldığı ifade ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankasıödeme SistemiTIPS
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1