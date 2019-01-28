Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul mersin Trabzon dünya
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi
Yüzde 30 indirim
Yüzde 30 indirim

ECB'den "belirsizlik" uyarısı

- ECB Başkanı Mario Draghi: - "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi ekonomik güvene baskı yapıyor"

ECB'den
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi, ekonomik güvene baskı yapıyor." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Avro para birimin 20'nci yılının kutlandığını anımsatan Draghi, avronun güvenilir ve istikrarlı bir para birimi olarak tasarlandığını, fiyat istikrarını sağladığını ve insanların avroya güven duyduğunu anlattı.

Draghi, Avro para birimini kullanan 19 AB ülkesi olduğunu hatırlatarak, son 22 çeyrektir Avro Bölgesi'nin ekonomik olarak büyüdüğünü ve işsizlik oranının 2008 ekim ayından beri en düşük seviyede seyrettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda gelen bilgiler doğrultusunda dış talepte zayıflama olduğuna dikkati çeken Draghi, "Özellikle jeopolitik faktörler ve korumacılık tehdidi ile ilgili belirsizliklerin devam etmesi, ekonomik güvene baskı yapıyor." ifadesini kullandı.

Draghi, ECB'nin enflasyon hedefine doğru bir şekilde ilerlemeye devam edilmesini sağlamak için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvrupaAvrupa ParlamentosuBrükselECBMario Draghi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1