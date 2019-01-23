İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU/ABDULSELAM DURDAK - Avrupa Merkez Bankasının (ECB), yarın Frankfurt'ta yapacağı toplantıda, para politikasına ilişkin yeni bir karar duyurması beklenmezken, ilkbahara kadar "bekle-gör" modunda hareket etmesi öngörülüyor.

ECB Yönetim Konseyi, yarın Frankfurt’ta toplanacak. Toplantının ardından Türkiye saatiyle 14.45'te bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Bankanın daha önce aldığı önemli kararların ardından yılın ilk toplantısının sakin geçmesi bekleniyor. ECB'nin "bekle-gör" modunu koruyacağı öngörülen toplantıda, daha önce alınan kararların hala gerekli olduğuna vurgu yapılması ve faizlerin geleceği konusunda daha fazla detay verilmesi bekleniyor.

ECB Başkanı Draghi, en alt noktalardan yükselmeye başladığından bu yana enflasyon konusunda temkinli davranıyor. Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedeflerken, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguladı.



Söz konusu tedbirler kapsamında 2015'in mart ayında başlatılan varlık alım programı, Aralık 2018 itibarıyla sona erdi. Düşük faiz politikası ise hala devam ediyor.



Bankanın yakından takip ettiği yıllık enflasyon, 2018'in ilk aylarında ECB'nin hedeflediği seviyenin altında kalırken, haziranda yüzde 2'ye ulaştı. Aralık 2018'de ise yıllık enflasyon, tekrar yüzde 2'nin altına inerek yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.





- "ECB'nin bu yıl faiz artırma ihtimali hızlı bir şekilde yok oldu"





ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda Avro Bölgesi'nde büyümenin hız kaybetmesine karşın ECB'nin "bölge ekonomisinin daralmadığı, yavaşlama evresinde olduğu bakış açısıyla hareket ediyor" gibi gözüktüğünü belirterek, bölgede enflasyonun düşük seviyelerde kaldığını ve yükselecek gibi gözükmediğini söyledi.

Draghi'nin faizler üzerindeki sözlü yönlendirmesinde bir değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulunan Houte, ECB'nin verilere bağlı hareket edeceğini, büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler olduğu açıklamalarıyla "güvercin" bir mesaj da verebileceğini kaydetti.



Houte, dış kaynaklı belirsizliklerin yakın zamanda çözülebilecek gibi görünmediğini ifade ederek, ECB'nin, haziran toplantısına kadar bekleyebileceğini söyledi.

ECB'nin bu yıl faiz artırma ihtimalinin hızlı bir şekilde yok olduğunu vurgulayan Houte, ECB'nin bankalara yardım etmek için yeni uzun vadeli refinansman operasyonlarını (LTRO) yürütme konusunda istekli olacağına dair sinyallerin görülebileceğini, bunun da İtalya için önemli olduğunu belirtti.







- "ECB, daha temkinli, daha az kendinden emin bir tavır sergileyecek"





Capital Economics Avrupa Başekonomisti Andrew Kenningham da ECB'nin daha temkinli, daha az kendinden emin bir tavır sergileyeceğini belirterek, Draghi'nin ekonomik görünümün bozulduğunu tamamen kabul edeceğini söyledi.

Kenningham, ECB'nin, sözlü yönlendirmede değişikliğe gitmeyeceğini, bu yıl faizlerde değişiklik yapmayacağını ve politikasında değişikliğe gitmek için acele etmeyeceğini belirterek, ekonomide hayal kırıklıkları meydana gelmeye devam etmesi durumunda ECB'nin, politikasını güncellemeye ihtiyacı olabileceğini dile getirdi.

Enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşacağı konusundaki düşüncesinin hayal olduğunu ifade eden Kenningham, toplantı ve tutanaklardaki açıklamaların, ileride olabilecek bir faiz artırımının zamanı konusunda piyasa beklentilerini değiştirmeyeceğini kaydetti.





- "Son toplantıdan bu yana ekonomik ve enflasyon verileri hayal kırıklığı oluşturdu"





Commerzbank'tan paylaşılan bilgi notunda ise ECB'nin ilkbahara kadar "bekle-gör" modunda kalabileceği belirtilerek, "Net tahvil alımlarını askıya alma kararını izleyen ilk toplantıda, ECB Yönetim Kurulu'nun önceki değerlendirmelerinin çoğunu muhafaza etmesi muhtemel." denildi.

ECB Başkanı Draghi'nin, daha önce alınan kararların gerekliliği üzerinde duracağına işaret edilen bilgi notunda, "Geçmişte önemli ECB kararlarını takiben Draghi, bu alınan kararların doğruluğu konusunda herhangi bir şüphe bulunmadığını temin etmek için bir sonraki toplantının basın toplantısında her zaman çaba göstermiştir. Bu kez de farklı bir durum olması pek mümkün değil." değerlendirmesi yapıldı.

Bilgi notunda, Draghi’nin basın toplantısında, önceki toplantılara kıyasla büyük ölçüde değişmeyen bir değerlendirme sunmasının muhtemel olduğu belirtilerek, "Ancak son konsey toplantısından bu yana hem ekonomik hem de enflasyon verileri büyük ölçüde hayal kırıklığı oluşturdu. Yönetim Kurulu'nun diğer önemli üyeleri gibi Draghi de, Aralık 2018 toplantısında alınan kararı göreceleştirecek ve gelecekteki kararların veri bağımlılığını vurgulayacaktır." ifadeleri kullanıldı.