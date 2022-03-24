Eco İklim Zirvesi'nde geri sayım başladı

Karbon nötr olarak gerçekleşen Zirve’ye; Bakanlar, uluslararası konuşmacılar, bakanlıklar, komisyon başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları, üst birlikler, elçilikler, uluslararası örgütler, finans kuruluşları, Odalar ve Borsalar, belediye başkanları, üst kurumlar / kamu yöneticileri, Organize Sanayi Bölgeleri, üniversiteler, bürokratlar, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri katılacak. Zirve kapsamında dünyada ilk kez İKLİM FUARI da gerçekleştirilecek. 10 bin metrekare fuar alanında doğa dostu teknolojiler ile bu teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilen ürün ve hizmetler iyi uygulama örneği olarak görülebilecek.

Çok sayıda ilke sahne olacak EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı’nda Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) da yer alacak. Karbon üretmeyen çevre dostu TOGG, fuarda görülebilecek.

Tarihi Zirve ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kolombiya Devlet E. Başkanı Andres Pastrana, Meksika Devlet E. Başkanı Felipe Kalderon, Nepal E. Başbakanı Madhav Kumar Nepal, Kanada E. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sheila Copps, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, Fransa Cumhuriyeti Büyükelçisi Herve Magro, Fransa Cumhuriyeti İklim Elçisi Stephane Crouzat, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı / TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avgadiç, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı / Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Dünya Gazetesi’nden Didem Eryar Ünlü, Elif Dağdeviren, Hakan Güldağ, Tasarımcı, Moda Tasarımcıları Derneği Kurucu Üyesi Hatice Gökçe, Doç. Dr. Akademisyen ve Yazar Şölen Kipöz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Özlem Gürses ve pek çok değerli katılımcı eşliğinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir araya geliyor. Yeşil Bir Hareket ile geleceğimizin ortak sesi: EKO İKLİM Zirvesi “Sahip olduğumuz tüm güzellikler dün nasılsa yarın da öyle kalsın” mottosuyla Yeşil Bir Hareket için yola çıkan EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi / Fuarı’nda 238 konuşmacı, 40 oturum ve 101 etkinlik gerçekleştirilecek. Elektronik atıklarla giriş yapılabilecek EKO İKLİM Zirvesi/Fuarı’na özel olarak tasarlanan amfinin çevrelediği İklim Meydanı, iklim değişikliği ile ilgili konuların tartışıldığı unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor.

Ayna Grubu, Selçuk Balcı, Bahadır Tatlıöz ve Dolapdere Big Gang konserlerinin de yer alacağı Zirve, iklim değişikliği, yeşil dönüşüm, kültür-sanat, eğitim, müzik, defile ve medya alanlarında çeşitli oturum, panel, söyleşi ve konferanslara ev sahipliği yapacak.

İklim değişikliği dünyanın gündemine taşınıyor

Geleceği kurtarmak için bugünden çözüm yolları arayacak olan Eko İklim Zirvesi/Fuarı’nın Dünya Sponsoru Türk Telekom, Su Sponsorları Koç Holding; Topluluk şirketlerinden Arçelik, Ford Otosan, Yapı Kredi ile birlikte Halkbank, Güneş sponsoru Evcil Group, Doğa Sponsorları Doğanlar Holding; Topluluk şirketlerinden Doğtaş, Lova Yatak, Kelebek Mobilya, ve Bio Trend, Toprak Sponsoru Tosyalı Holding ve Zirve Destekçileri; Deep Haber, Haber Ankara, Aras Grup, KastaMall, Park Dedeman oldu. Tüm sektörlerden paydaş grupların geniş katılımı ile gerçekleşecek Zirve’de, iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi başta olmak üzere yaşama ve geleceğe dokunan etkilerini dünyanın gündemine taşıyacak.

EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı Hakkında:

30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da yapılacak olan Eko İklim Zirvesi/Fuarı; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Belediyeler, Ankara Ticaret Borsası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle yapılacak.