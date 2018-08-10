Eczacıbaşı Profesyonel’den otel hijyeni araştırması



Ev dışı tüketim sektörünün öncü şirketi Eczacıbaşı Profesyonel, turizm sektörüne ışık tutacak bir araştırmaya imza attı. Araştırmaya göre hijyen tatilciler için o kadar önemli ki, beş yıldızlı otellerde konaklayan tatilcilerin bile yüzde 76’sı odalarındaki tuvaleti bir de kendileri temizlemeden kullanmıyor. Hijyeni ilk sırada tutan tatilcilerin yüzde 78’i temizlik standartları daha iyi olan bir otele fazla ücret ödemeyi kabul ediyor.

Tatil sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Otel, motel ve pansiyon gibi alanlarda konaklama yapan tatilciler pek çok seçeneği göz önünde bulunduruyor. Eczacıbaşı Profesyonel, otellerde konaklayanların hijyen beklentilerini anlamak ve hijyen algılarını ölçümlemek üzere bir araştırma gerçekleştirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki otellerde konaklayan 18 – 65 yaş aralığındaki tatilcilerin katılımı ile yapılan soru – cevap çalışmaları sonrasında, turizm sektörüne yön verecek sonuçlar ortaya çıktı.

Otellerde konaklayanlar için en önemli kriter “oda hijyeni”

Araştırmaya göre, tatilcilerin yüzde 48’i konakladıkları odanın hijyeninin en önemli kriter olduğunu vurguluyor. Bu durumu yüzde 21 ile restoran hijyeni, yüzde 17 ile ortak alan hijyeni takip ediyor. Hijyen standartlarının yüksek olduğu 5 yıldızlı otellerde dahi sıralama değişmiyor. Konaklanan odada tatilcilerin en hassas oldukları konu ise “çarşaf ve battaniyelerin” temizliği.

Tatilciler hijyende işi şansa bırakmıyor

Araştırmaya göre; her 4 kişiden biri bugüne kadar otellerde hijyen problemleri ile ilgili ez az bir sorun yaşamış. Durumun etkisiyle, pek çok tatilci konakladıkları otelde kendi hijyen tedbirlerini almadan edemiyor. Örneğin; tatilcilerin yüzde 76’sı odadaki klozeti kullanmadan önce kendileri de temizliyorlar. Yüzde 69’u odadaki bardakları yıkamadan kullanmıyor, 5 yıldızlı otellerde dahi tatilcilerin yüzde 55’i kullanacağı tüm havluları yanına getiriyor. Tatilcilerin yüzde 56’sı ise banyo kullanımında terlikle küvete giriyor.

Koku en hassas noktalardan birisi

Tatilcilerin büyük kısmı için bir odaya sigara kokusunun sinmiş olması ciddi bir rahatsızlık kaynağı. Hatta, konaklayanların yüzde 7’si kötü kokan bir oda karşısında oteli terk edeceğini söylüyor. Kanalizasyon kokusu, ıslak havlu kokusu otelde konaklayanların en çok dikkat ettiği diğer konular arasında yer alıyor. Tatilcilerin oteli terk etmelerinde etkili olabilecek bir diğer önemli neden ise odadaki halıların kokması.

Otellerde klozet kapak örtüsünün olmaması yadırganıyor

Ortak alan tuvaletlerinde klozet kapak örtüsü olmaması tatilcileri en çok rahatsız eden konuların başında geliyor. Kapak örtüsü olmaması durumunda tatilcilerin yüzde 41’i tuvaleti kullanmadığını beyan ederken; yüzde 34’ü ise tuvalet kağıdı sermekte çözüm buluyor. Otellerde el kurulamak için ise en çok kağıt havlu tercih ediliyor.

Daha temiz tesisler daha yüksek ücreti hak ediyor

Araştırma sonuçlarına göre, tatilcilerin yaklaşık yüzde 70’inin tesis seçimleri üzerinde bir otelin temizlik standartları açısından belirli aralıklarla denetlenmesi önemli rol oynuyor. Otellerde konaklayanların yüzde 78’i temizlik standartları ortalama tesislerin daha üzerinde olan bir otele daha fazla ücret ödemeye razı olduğunu söylüyor.

