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Eczacılar yarım saat süren işlerini 1.5 dakikada bitirecek

Yerli girişim tarafından sunulan patentli hizmetle, eczacıların yarım saat harcadığı sepet oluşturma işlemi 1,5 dakikada bitecek. Yurt çapındaki tüm eczacılara ücretsiz açık sistemle tüm ürünler, tek ekranda görülebilecek.

Eczacılar yarım saat süren işlerini 1.5 dakikada bitirecek
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Farklı ekranlardan ürün siparişi veren eczacılar sipariş işlemlerinde artık zaman kaybı yaşamayacak. Yerli girişim tarafından sunulan patentli hizmetle, eczacıların yarım saat harcadığı sepet oluşturma işlemi 1,5 dakikada bitecek. Yurt çapındaki tüm eczacılara ücretsiz açık sistemle tüm ürünler, tek ekranda görülebilecek.

Novadan, eczacılık sektörüne özel çözümlerle ekonomiye katma değer sağlamayı sürdürüyor. İhtiyaç duyulan ürünleri siparişi etmek için zaman, emek ve iş gücü kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Novadan Kurucu Ortağı Haki Poyraz, “İhtiyaç duydukları ürünler için farklı ekranlardan ayrı ayrı sipariş vermek zorunda kalan eczacılar bu sistemle sipariş işlemlerinde kaybettikleri zamanı ürünleri tek ekrandan görüp sipariş vererek minimuma indirebilecek. Patentli çoklu arama hizmetimiz, bir eczacının yarım saatte yaptığı sepet oluşturma işini 1,5 dakikaya düşürüyor. Eczacılar alacakları ürünlere tek kaynaktan daha hızlı ulaşabilecek.” bilgisini verdi.

Eczacıya yılda 20 bin TL tasarruf olanağı

Eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünler için takas sistemini de geliştiren Novadan, eczacıların hayatlarını kolaylaştırıyor. Eczanelerin alacakları ürünleri yüksek stok maliyetine girmeden kendilerine uygun miktarlarda ve en uygun fiyata platformda satış yapan eczacılardan alabilmelerini sağlıyor. Böylece eczaneler, son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünlerin çöpe atılmasını engelleyerek yılda ortalama 20 bin TL’lik kayıptan kurtulabiliyor.

Novadan hakkında

KOSGEB tarafından Ar-Ge ve inovasyon desteği alan Novadan, eczacılık mesleğine gönül vermiş bir eczacı, eczacılık sektöründe 15 yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışmış bir profesyonel ve 15 yıl yurt içinde ve yurt dışında yazılım geliştirmiş bir mühendis tarafından kuruldu. Haziran 2020’de açılan platform, eczane ve eczane çalışanlarını geleceğe taşımayı, sektördeki problemleri çözmeyi hedefliyor.

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EczacılarEczaneNovadan Kurucu Ortağı Haki PoyrazNovadan
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