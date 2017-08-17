Edenred, 2017 ilk yarı gelirini yüzde 23,7 artırdı

İSTANBUL (AA) - Edenred'in 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde toplam gelirinin yüzde 23,7 artışla 650 milyon avroya ulaştığı bildirildi.

Edenred, 2017 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin geliri yüzde 23,7 artarak 650 milyon avro oldu. Faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) ise yüzde 24,6 yükselerek 201 milyon avroya ulaştı.

Mali gelir yüzde 9,4 artarak 34 milyon avro olurken, şirketin net karı ise yüzde 68,2 artarak 120 milyon avro oldu. 2016'nın ilk yarısında net kar 71 milyon avro olarak açıklanmıştı.

Açıklamaya göre Edenred'in ilk yarı performansı, yıllık büyüme hedeflerini de karşıladı. Yüzde 7 veya üzeri olarak hedeflenen işletme geliri, yüzde 8,5 arttı.

Yıllık yüzde 9'un üzeri olarak hedeflenen faaliyet FVÖK'ü yüzde 17,6 arttı. Yıllık yüzde 10 veya üzeri olarak hedeflenen operasyonlardan elde edilen fon (FFO) ise yüzde 16,2'lik artış gösterdi.

Açıklamada, şirketin, ilk yarı sonuçlarından yola çıkarak 2017 sonu FVÖK hedefini 420 milyon avro ila 445 milyon avro seviyesine revize ettiği belirtildi. Edenred'in 2016 yılındaki FVÖK'ü ise 360 milyon avroydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Bertrand Dumazy, finansal performanslarının Fast Forward stratejik planları kapsamında aldıkları önlemleri yansıttığını belirtti.

Dumazy, şunları kaydetti:

"2017'ye şirket olarak çok iyi başladık ve bunun sonuçlarını da ilk yarıyıl sonuçlarımızda görüyoruz. Tüm çalışanlarımız grubumuz hedeflerini yerine getirmek için büyük bir emek harcıyor. Daha dengeli bir iş profili inşa etmek adına da girişimlerimiz hızla devam ediyor. UTA'nın konsolidesi sayesinde, Avrupa kıtası işletme gelirimizin yarısından fazlasını karşıladı. Bu kapsamda 2017 yılı için FVÖK hedefimizi 420-445 milyon avro arası olarak güncelledik. 2017'nin ikinci yarısında da aynı finansal performansı hatta daha iyisini göstermeyi hedefliyoruz."