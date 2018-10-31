Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya 2019 Halil Tokel 2019 Yılı Bütçesi Kanun Teklifi
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor

Edenred çalışanları çocuklar için yürüyor

İSTANBUL (AA) - Edenred çalışanları, tüm dünyada bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri yardım kampanyası ile toplamda 350 bin kilometre yürüyerek Bir Dilek Tur Derneği'ne (Make-A-Wish) 35 bin avro tutarında yardım edecek. Edenred'den...

Edenred çalışanları çocuklar için yürüyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Edenred çalışanları, tüm dünyada bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri yardım kampanyası ile toplamda 350 bin kilometre yürüyerek Bir Dilek Tur Derneği'ne (Make-A-Wish) 35 bin avro tutarında yardım edecek.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, şirket, hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik kar amacı gütmeyen uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tur Derneği'ne desteğini bu yıl da sürdürüyor. Edenred çalışanları, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için 350 bin kilometre yürüyecek.

Türkiye'de de faaliyetlerini sürdüren Bir Dilek Tut Derneği, hayati tehlike taşıyan ve hastalıkla mücadele eden 3 ila 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor. Dernek, bu amaçla çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmeyi, hayatında coşku ve umut yaratabilmeyi, "imkansız" kavramını çocukların zihninden silebilmeyi hedefliyor.

Edenred çalışanları, çocukların dileklerini gerçekleştirmek adına başlattıkları kampanya ile 4 Kasım'a kadar dünya çapında tüm çalışanların katılacağı aktivitelerle toplamda 350 bin kilometre katettikleri takdirde 35 bin avroluk bağışta bulunacak.

Edenred Türkiye çalışanları, yardım kampanyası kapsamında Belgrad ormanında gerçekleştirdikleri yürüyüş aktivitesi ile hedefin yarısının geçilmesini sağladı. Ayrıca, Edenred çalışanlarının bireysel olarak gerçekleştirdikleri her 1 avro tutarındaki bağış için Edenred de şirket olarak 1 avro katkıda bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Edenred
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1