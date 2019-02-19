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Edenred Ticket ve TAB Gıda'dan doyumluk kampanya

- Ticket Restaurant kart kullanıcıları, Sbarro, Popeyes, Usta Dönerci, Döner Stop, Arby's ve Burger King'deki menülere yüzde 30'lara varan indirimlerle ulaşacak

Edenred Ticket ve TAB Gıda'dan doyumluk kampanya
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İSTANBUL (AA) - Edenred, TAB Gıda restoranlarında yüzde 30'a varan indirim imkanı sunuyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Ticket markası ile yemek kuponu sistemi kuran Edenred, TAB Gıda ile gerçekleştirdiği kampanya ile kullanıcılarına özel avantajlar sunuyor.

Ticket Restaurant kart kullanıcıları, Tab Gıda'ya ait Sbarro, Popeyes, Usta Dönerci, Döner Stop, Arby's ve Burger King'deki menülere yüzde 30'lara varan indirimlerle ulaşacak.

Ön ödemeli kuponlarla yemek çeki hizmeti veren Edenred, kullanıcılara özel indirimler ve kampanyalar ile fark yaratıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında farklı restoranlarda, 297 kampanyası bulunan şirket, tüm paydaşlarına kazandırmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edenred TicketTAB Gıda
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