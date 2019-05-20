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Edenred Türkiye-BP iş birliği

- İş birliği kapsamında BP Club Akaryakıt Kartı'nı hayata geçiren Edenred, şirketlere çalışanlarına ve bayilerine ödül olarak yakıt hediye etme imkanı sunuyor

Edenred Türkiye-BP iş birliği
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İSTANBUL(AA) - Edenred'in teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments ailesinin yeni üyesi BP Club Akaryakıt Kartı, işverenler açısından çalışanların motivasyonunu artıracak bir alternatif olacak.

Edenred Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Edenred, teşvik ve ödüllendirme çözümlerinde bir ilke daha imza attı.

BP ile iş birliği kapsamında BP Club Akaryakıt Kartı'nı hayata geçiren Edenred, şirketlere çalışanlarına ve bayilerine ödül olarak yakıt hediye etme imkanı sunuyor.

Edenred'in teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments ailesinin yeni üyesi BP Club Akaryakıt Kartı, işverenler açısından çalışanların motivasyonunu artıracak "güzel" bir alternatif olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Türkiye'deki firmalara yenilikçi kurumsal çözümler sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Edenred olarak her geçen gün ürün portföyümüzü genişletiyor, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun, inovatif çözümler üretiyoruz. BP ile gerçekleştirdiğimiz BP Club Akaryakıt Kartı ile çalışanlara sunduğumuz avantajlara bir yenisini daha ekleyerek yakıt giderlerine de katkıda bulunmayı hedefledik. Aynı zamanda puan kazandıran ve yakıt alımında kolaylıklar sunan BP Club Akaryakıt Kartı'na şirketlerin büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz."

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BPEdenredIşbirliği
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