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Edenred Türkiye’den teşvik ve ödüllendirme çözümlerine yeni soluk

- Edenred, BP ile iş birliği kapsamında BP Club Akaryakıt Kartı’nı hayata geçirerek, şirketlere, çalışanlarına ve bayilerine ödül olarak yakıt hediye etme fırsatı sunacak - Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette: - "Edenred olarak her geçen gün ürün portföyümüzü genişletiyor, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun, inovatif çözümler üretiyoruz"

Edenred Türkiye’den teşvik ve ödüllendirme çözümlerine yeni soluk
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İSTANBUL (AA)- Ticket Restaurant markası ile dünyadaki ilk yemek kartı sistemini kuran Edenred, BP ile iş birliği kapsamında BP Club Akaryakıt Kartı’nı hayata geçirerek, şirketlere, çalışanlarına ve bayilerine ödül olarak yakıt hediye etme imkanı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred`in teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments ailesinin yeni üyesi BP Club Akaryakıt Kartı, işverenler açısından çalışanların motivasyonunu arttıracak güzel bir alternatif olacak.

BP Club Akaryakıt Kartı ile çalışanların performanslarına göre yakıt armağan edilebileceği gibi bayram, yılbaşı gibi özel günler için de yakıt yüklemesi yapılabilecek. Kullanım kolaylığının yanı sıra, operasyon maliyetlerini de düşüren BP Club Akaryakıt Kartı ile şirketler toplu olarak veya kişiye özel sipariş verebiliyor, aynı karta defalarca yükleme yapabiliyor. Çalışanların yakıt alım gücünü artıran ve yakıt alımını kolaylaştıran uygulama, aynı zamanda çalışanların yakıt alımından puan da kazanmalarına imkân sağlıyor.

- "Yakıt giderlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz"

BP Club Akaryakıt Kartı sadece çalışanlar için değil bayi teşvikleri için de bir seçenek oluşturuyor. Bayiler satış adetlerine göre ödüllendirilebilirken, tıpkı çalışanlarda olduğu gibi özel günlerde karta hediye olarak yakıt yüklemeleri yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Türkiye’deki firmalara yenilikçi kurumsal çözümler sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Edenred olarak her geçen gün ürün portföyümüzü genişletiyor, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun, inovatif çözümler üretiyoruz. BP ile gerçekleştirdiğimiz BP Club Akaryakıt Kartı ile çalışanlara sunduğumuz avantajlara bir yenisi daha ekleyerek, yakıt giderlerine de katkıda bulunmayı hedefledik. Aynı zamanda puan kazandıran ve yakıt alımında kolaylıklar sunan BP Club Akaryakıt Kart’ına şirketlerin büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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BP Club Akaryakıt KartıEdenred TürkiyeEric De Ladoucette
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