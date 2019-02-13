Edinburgh Dükü Ödül Programı, 200 bin saatlik gönüllü hizmet sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı gençleri, bu yıl Türkiye’de 200 bin saatlik gönüllü hizmet sağlayacak.

Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Gönüllülük Yılı" kabul edilmesiyle Türkiye'de gönüllülük projelerinin alanları daha da genişliyor.

Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsili altında yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 2018 yılında toplam 150 bin saat gönüllü hizmet gerçekleştirdi.

Her yıl 5 binden fazla 14-24 yaşındaki gencin katıldığı programda, bu yıl Türkiye’deki gönüllülük aktivitelerinde 200 bin saate ulaşılması hedefleniyor.





- "Gönüllülük bir ülkenin gelişmesinde çok önemli"





Program kapsamında gençler, huzurevi ziyaretleri yapıyor, engelli gençlerle vakit geçiriyor, hayvan barınaklarını ziyaret ediyor, çevre temizliği faaliyetleri yürütüyor, İngilizce, matematik ve fen bilimleri gibi dersler veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TİKAV Başkan Yardımcısı Pelin Akın Özalp, gönüllülüğün bir ülkenin gelişmesinde çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyadaki çoğu eğitim sisteminde, gönüllülük ve fiziksel gelişim olgusu yerleşmiş durumda. Biz de Türkiye'de aynı alışkanlığı oturtup çevrelerine ve yaşadıkları topluma sahip çıkan duyarlı gençler yaratmayı hedefliyoruz. Hiç kuşkusuz bu, gönüllü faaliyetlerin bir parçası olmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.





- Türk gençleri dünyaya farklılık getireceklerine inanıyor





Programın dünya çapında başlattığı ankette, 80'den fazla ülkeden 16-25 yaşındaki 2 binden fazla gence, "Dünyaya farklılık getirebileceklerine inanıp inanmadıkları" soruldu. Ankete katılan gençlerin yüzde 80'i bu soruyu "evet" şeklinde yanıtlarken, bu oran Türkiye'deki gençlerde yüzde 85 oldu.

Uzmanlar, gençlerin öncelikle kendi yakın çevrelerine, daha sonra da içinde bulundukları topluma katkı yapma isteği doğrultusunda bu oranın dikkate değer olduğunu belirtiyor.