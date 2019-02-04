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Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,446 liradan satıldı. Salon satışlarında gerçekleşen kırk dört işlemde, 334 ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek...

Edirne Ticaret Borsası
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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,446 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen kırk dört işlemde, 334 ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,446 en düşük 1,211 liradan el değiştirdi.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti.


ÜrünEn düşük En yüksek Buğday1,211 1,446 Ayçiçeği1,855 2,481 Dana13,560 18,510 İnek6,960 13,900 Düve 10,530 14,690 Koyun 8,750 13,600 Kuzu 18,700 21,950 Süt kuzusu20,500 22,450 Toklu 12,700 18,350

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