Edirne Ticaret Borsasında sezonun ilk ürünleri için hediye mazot

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2019–2020 hasat sezonunun ilk ürünü yeni mahsul buğday ve kanola, düzenlenen törenle Edirne Ticaret Borsasında (ETB) satışa sunuldu.

ETB'de düzenlenen törende, Sinanköy'den Bahattin Çağlayan'a ait 11 ton buğday, Engin Bahşi ve Zafer Bahşi tarafından kilogramı 1,476 liradan, Sazlıdere köyünden İsmail Kasap'a ait 30 ton kanola ise Oğuz Kurban tarafından kilogramı 2,027 liradan alındı.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen salon satışı sonrasında, üretici Kasap ve Çağlayan'a günün anısına ETB tarafından 100 litre mazot hediye etti.

Canım, yeni mahsul ürünleri getiren üreticileri kutlayarak yeni hasat sezonunun tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.





