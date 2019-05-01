Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Bursa food istanbul
2018 yılının ihracat lideri oldu
İhracat lideri 'Çimsa'
Memurların maaş zammında 'seçim etkisi'
Zamda 'seçim etkisi'
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

- İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 163 kilo 637 gram esrar ele geçirildi

Edirne'de uyuşturucu operasyonu
banner17

ANKARA (AA) - İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 163 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük sahasına gelen boş tır, şüpheli görülerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Aracın bazı bölümlerinde dikkati çekici yoğunluk olduğunun belirlenmesi üzerine, narkotik dedektör köpekleriyle ayrıntılı arama yapıldı.

Köpeklerin, dorsenin tahta bariyerlerine tepki vermesi üzerine aracın sağ ve sol taraflarındaki korkuluklar söküldü. Korkulukların iç kısımlarında beş farklı bölüme gizlenmiş toplam 320 pakette 163 kilo 637 gram uyuşturucu tespit edildi.

"Skunk" tipi esrar olduğu anlaşılan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu kaydedildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Muhafaza EkipleriOperasyonTicaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5