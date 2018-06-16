Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa teknoloji spor ekonomi bilim
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Edremit Körfezi'nde 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

- Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci: - "Edremit Körfezi'nde bu sene rekoltenin, geçen yılkinin yüzde 60-70'i oranında yani 15 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz" - Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Cahit Çetin: - "Türkiye'de, geçen seneki 270 bin ton zeytinyağı rekoltesini yakalayamasak bile 200 bin ton seviyelerinde bir rekolte olacağını düşünüyorum"

Edremit Körfezi'nde 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Türkiye'nin yaklaşık 12 milyon ağaç varlığıyla önemli zeytin üretim bölgesi Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde bu yıl zeytinyağı rekoltesinin 15 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin önde gelen merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, tanelerin erken irileşmesi, kaliteli zeytin için üreticiyi umutlandırdı.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ülke genelinde 300 bin tona yakın zeytinyağı üretiminin gerçekleştiğini, bu sene ise rekoltenin geçen yılkinin yüzde 60-70'i civarında olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Geçen yıl Edremit Körfezi'nde 20 bin ton zeytinyağı üretildiğini anımsatan Semerci, "Edremit Körfezi'nde bu sene rekoltenin, geçen yılkinin yüzde 60-70'i oranında yani 15 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bölgemizde zeytinler yaklaşık bir ay önce mahsule döndü. Diğer bölgelerde de mahsulün iyi olduğu haberlerini alıyoruz. Bu sene ülke genelinde ise 190-200 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz." diye konuştu.

- Ülke geneli zeytinyağı rekolte beklentisi

Uzun yıllar Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin başkanlığını da yapan Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Cahit Çetin de Türkiye'de geçen sene zeytinde "var yılı"nın yaşandığını ancak bazı bölgesel farklılıklarla bu rekoltenin dengelendiğini belirtti.

Çetin, Edremit Körfezi'nde bu sene ağaçların "var yılı"na oranla daha çok zeytin bağladığını vurgulayarak ülke genelinde de "var yılı" ile "yok yılı" arasındaki farkın azaldığını ifade etti. Bunun zeytinyağı rekoltesini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de geçen seneki 270 bin ton zeytinyağı rekoltesini yakalayamasak bile 200 bin ton seviyelerinde bir rekolte olacağını düşünüyorum. Ama tabii daha çok erken. Bu tahmini olumlu veya olumsuz etkileyecek birçok doğal hadise yaşanabilir. Evvelki sene dolu afetiyle karşılaştık, mevcut zeytinin yarısı yere indi. O bakımdan doğal faktörleri dikkate almak gerekir ama genel olarak baktığımızda bu sene iyi, kaliteli bir rekolte geliyor. Bu sene zeytin taneleri erken irileşti. Hasat erken olacağı için de zeytinin kalitesinin daha artacağı anlamına geliyor ve sofralık türünün de daha cazip olacağını düşündürüyor."

Çetin, yıllara göre dalgalanma olabileceğini ancak rekoltelerin yüksek seyredeceğini dile getirerek "Türkiye artık giderek yüksek rekoltelere alışmalıdır. Bugün düşer yarın yükselir ama Türkiye 270 bin ton hedefe adım adım gidiyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitRekolteZeytinyağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5