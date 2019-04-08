Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon Vodafone mersin yusuf
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı

Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticileri yeni sezondan umutlu

- Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci: - "Mevsimsel farklılıklar ve ağacın aleyhine olan kuraklıklar, sert poyrazlar bu durumu etkileyebilir ama şu anda görüntü güzel bir yıl geleceğine işaret"

Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticileri yeni sezondan umutlu
banner17

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, bu sezon zeytinde iyi mahsul almayı beklediklerini söyledi.

Semerci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Edremit Körfezi'nin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Geçen sezon bölgelerinde düşük rekolte gözlendiğini ifade eden Semerci, bu sezon ağaçların formuna baktıklarında bölgenin zeytininde çok önemli artış olacağını tahmin etiklerini anlattı.

Edremit Körfezi'nde yaklaşık 40 bin ton yağ elde edilebilecek kadar rekolte beklediklerini dile getiren Semerci, "Mevsimsel farklılıklar ve ağacın aleyhine olan kuraklıklar, sert poyrazlar bu durumu etkileyebilir ama şu anda görüntü güzel bir yıl geleceğine işaret." dedi.

Hem üreticiler hem tüccar hem de ülke ekonomisi için çok güzel bir yıl olacağını tahmin ettiğini anlatan Semerci, "Umarım bu gerçekleşir. Tabii şimdiden konuşmak biraz erken ama şu anki görüntü ümit veriyor bize. Bu ümitte umarım yansır ürünümüze ve bereketli bir yıl geçirmemize sebep olur." diye konuştu.

Zeytin üreticisi Mustafa Erçevik ise henüz meyve tutumunun iyi olduğunu, güzel bir yıl geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitSezonZeytin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5