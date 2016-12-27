Edremit'te yılda 1 milyon zeytin fidanı üretiliyor

BALIKESİR (AA) - Zeytinyağı ve yeşil zeytin üretiminin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yılda ortalama 1 milyon zeytin, 5 milyon ceviz, çam, servi ve defne fidanı üretiliyor.

Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Fahrettin Yıldırım, AA muhabirine, bölgenin başlıca geçim kaynağı zeytin ve zeytinyağı olmasından dolayı ağırlıklı olarak, bakanlık onaylı, sertifikalı ve aşılı zeytin fidanı ürettiklerini belirtti.

Yıldırım, 20 ortaklı kooperatifte ayrıca çam, ceviz, servi, ve defne fidanları da yetiştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yılda ortalama 1 milyon zeytin fidanı, 5 milyon civarında mevsimlik fidan ve 10 milyona yakın dış mekan süs bitkisi üretimine ulaşmış bulunuyoruz. Ama hedeflerimiz bu rakamların çok daha üzerine çıkabilmek. 20 ortağımız bulunuyor. Bir hedefimiz de ortak sayımızı 100'e çıkartabilmek. Kalite konusunda ısrarcıyız. Doğru fidanı alabilmek için doğru satış yerlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Biz de bunun en başında olan yerlerden birisiyiz. Gemlik ve yağlık zeytin fidanları için köklenme ortamlarının doğru kurulması, alınan çelik materyallerin doğru olması, bakımlarının her dönemde doğru yapılması önemlidir."

Kooperatifte görevli ziraat mühendisi Özlem Akgüner de aşılı ve sertifikalı fidan üretimi konusunda çok hassas davrandıklarını, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından denetimlerin periyodik olarak yapıldığını belirtti.

Her mevsime uygun çiçek üretimlerinin de bulunduğunu anlatan Akgüner, "Hercai menekşe, Şebboy, Karanfil, Çuha, Gazanya, Şakayık ve daha bir çok mevsimlik çiçeği üretebiliyoruz. Bunun dışında, bakanlık onaylı, sertifikalı ve aşılı fidan üretimimiz ve satışları yapılmaktadır. Ceviz fidanlarında Chandler, Pedro ve diğerlerini üretebiliyoruz. Bunların dışında, dış mekan süs bitkisi olarak, Berberiz, Taflan, Liman Servi, Orman Sarmaşığı, Lavanta, Defne ve daha birçoğunu üretebiliyoruz." dedi.















