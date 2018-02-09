Efsane sendikacının mücadelesini anlatacaklar

İşçilerin unutulmaz önderi, DİSK’in kurucusu Kemal Türkler adına kurulan Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (KETEV) genel kurulu yapıldı.

Efsane sendika önderi Kemal Türkler’in mücadelesine ilişkin önemli anıların gündeme getirildiği ve geniş bir katılımla gerçekleştirilen genel kurul sonunda yeniden başkanlığa seçilen Celalettin Aykanat, “Kemal Türkler işçilerin neler yapabileceğini, üretimden gelen gücün ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdi. KETEV bu mücadele anlayışını, sınıf ve kitle sendikacılığını kuşaktan kuşağa anlatmayı hedefleyen bir anlayışla ola çıktı. Kemal Türkler’in önderliğinde işçiler emeğin en yüce değer olduğunu herkese anlattı. KETEV olarak adını aldığı Kemal Türkler’in şanlı mücadelesini herkese anlatmak için yola çıktı. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Son MESS sözleşmesinde Kemal Türkler ve Maden İş ruhu yeniden canlandı. İşçiler örgütlüyüz ve güçlüyüz mesajı verdi” diye konuştu.

Aykanat önümüzdeki dönemde yapacakları etkinliklerle KETEV’in çok önemli işlevler üstleneceğini altını çizdi.



Yapılan genel kurul sonucu yönetimde şu isimler yer aldı:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

1. Celalettin AYKANAT (Birleşik Metal-İş Sendikası Eski Yönetim Kurulu Üyesi)

2. Adnan SERDAROĞLU (Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı)

3. Seyfettin GÜLENGÜL (Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri)

4. Kudret YILDIRIM (Hukukçu, Eski Maden-İş Sendikası Basın Yayın Dairesi Sorumlusu)

5. Nilgün SOYDAN TÜRKLER (Kemal TÜRKLER’in Kızı)

6. Celal TOPRAK (Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Başkanı)

7. Hüseyin ATAÇER (Birleşik Esnaflar Derneği Başkanı)



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1. Gökhan Salih DÜREN (Birleşik Metal-İş Sendikası Eğitim Uzmanı)

2. Kıvanç ELİAÇIK (DİSK Uzmanı)

3. Yaşar SOYKAL (Eski Maden-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi)

4. Ekrem KANDEMİR (Eski Maden-İş Sendikası Temsilcisi)

5. Yavuz SABUNCU (Emekli- Eski Maden-İş Üyesi)



DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

1. İsmail Rüştü EMECAN (Mali Müşavir)

2. Yusuf TÜRKOĞLU (TKP-1920 İstanbul İl Başkanı)

3. Mehmet Ali SELÇUKKAYA (Emekli- Emekli-Sen Üyesi)

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1. Süleyman İLERİ (Birleşik Metal-İş Sendikası Eğitim Uzmanı)

2. Sebahattin GERÇEKER (Birleşik Metal-İş Sendikası Basın Yayın Dairesi Uzmanı)

3. A. Lütfü Gencay YÜĞNÜK (Emekli)

