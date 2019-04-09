Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda dünya Trabzon mersin
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı

EGD 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

- Üyelerin katılımı ile 4'üncüsü gerçekleştirilen EGD Genel Kurulu kapsamında derneğin yönetim kurulunda yer alacak isimler belirlendi

EGD 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
banner17

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Üyelerin katılımı ile 4'üncüsü gerçekleştirilen EGD Genel Kurulu kapsamında derneğin yönetim kurulu belirlendi.

EGD Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Celal Toprak, Sadi Özdemir, Faruk Erdem, Hasan Arslan, Fikret Çengel, İdriz Çokal, Murat Gülderen, Dilek Güngör, Serpil Alparslan, Çetin Ünsalan ve Mehmet Uluğtürkan seçildi.

Derneğin yönetim kurulu yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Metin Can, Ceyhun Kuburlu, Gülten Uğurlu, Taylan Büyükşahin, Musab Turan Kaan Zenginli, Burcu Noyan, Şuayip Alabay, Çağlar Çağatay, Ömer Temür, Burak Karagöz."

Üyelerin belirlenmesinin ardından görev dağılımı, yeni yönetim kurulunun gerçekleştireceği ilk toplantıda yapılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EGDOlağan Genel Kurul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5