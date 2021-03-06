EGD 6 Mart'ta iki önemli etkinliğe davet ediyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 6 Mart’ta yine önemli iki etkinliğe imza atıyor. Online yapılacak etkinliklerin ilki saat 16.00’da başlayacak. Geçen yıl başlatılan ve her 6 Mart tarihinde yapılmasına karar verilen kadın etkinliği bu defa EGD’nin marka projesi Türkiye Ekonomi Konuşuyor kapsamında yapılacak.

Her hafta oda ve borsa başkanlarının konuştuğu Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor da bu defa kadınlar konuşacak ve başarıya giden yolu anlatacaklar.

Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda sivil toplum örgütü de destek veriyor.

Etkenliğin açılışını Senur Akın Biçer (Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Etkinlik Başkanı) yapacak.

Moderatörlüğünü Fatma Aydoğdu’nun (TOBB Kadın Girişimci Kurulu Üyesi) yapacağı etkinliğin konuşmacıları şu isimlerden oluşacak:

- Neptün Soyer – Köy-Koop Başkanı

- Aslı Elif Tanuğur – BEE’O Kurucusu ve Genel Müdürü - TOBB Kadın Girişiciler İcra Kurulu Üyesi

- Sevgi Saygın- Madosan Raf Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi

- Aynur Ayhan - Ayhan Metal Pres Döküm Yönetim Kurulu Başkanı - İSO Vakfi YK Üyesi ve İSO Meclis Üyesi

- Tülin Tezer - Seger Ses ve Elektrikli Gereçler San. A.Ş. Genel Müdürü - TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi - KALDER Bursa Şb. Yönetim Kurulu Üyesi

- Sevda Kayhan Yılmaz - Kayahan AŞ – Yönetim Kurulu Başkanı - Makina İmalatcilar Birliği Başkan Yardımcısı

- Ebru Güven - İstanbul Blockchain Women / Yönetim Kurulu Başkanı

- Seda Keskin - TOBB Hakkâri Kadın Girişimciler Kurulu - Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı - DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantı koordinatörü Şener Meral aşağıdaki linkten etkinliğinin izleneceğini duyurdu:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89768237823?pwd=MWNZUzlBZEo4UGhEblBWZHhIcldYUT09

Meeting ID: 897 6823 7823 ---- Passcode: 632058

FATMA ŞAHİN KONUŞACAK

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin bugünkü ikinci etkinliğinde konuşmacı yine kadın olacak. 6 Mart saat 21.00’de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ihracattan yeni yatırımlara , gastronomiden coğrafi işaretlere Gaziantep’i anlatacak. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Başkanı da olan Fatma Şahin yerel yönetimlere ilişkin de mesajlar verecek.

Toplantı koordinatörü Ayşegül Sümbül etkinliğin aşağıdaki linkten erişilebileceğini duyurdu:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86093910751?pwd=YktRcER6aklyZU1YeEtWYzBqZVVwQT09

Meeting ID: 860 9391 0751 ----- Passcode: 179703