EGD Bolu'yu konuşmaya bekliyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği bu defa Bolu’yu gündeme alıyor. Türkiye Ekonomiye Konuşuyor kapsamında masaya yatırılacak olan Bolu konusunda bilgileri Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş verecek.

Alanında Türkiye'nin aktif örgütlerinden biri olan ve 800'ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oldu.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermeyen EGD şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor '' buluşması başlattı.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun destekleri ile EGD üyeleri ve yerel medya temsilcilerinin hazır olacağı buluşma 24 Nisan 2021 Cumartesi saat 16.00'dayapılacak. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'in katılacağı toplantıya EGD Temsilcileri Koordinatörü Şener Meral aşağıdaki linkten katılmanın mümkün olduğunu duyurdu:

https://us02web.zoom.us/j/82601120414?pwd=c001bFZTc2RoZjM2cnVJMlY2UHk0dz09

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