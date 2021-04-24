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EGD Bolu'yu konuşmaya bekliyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor programının 24 Nisan 2021 Cumartesi saat 16.00'dayapılacak bölümünün konuğu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş olacak.

EGD Bolu'yu konuşmaya bekliyor
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Ekonomi Gazetecileri Derneği bu defa Bolu’yu gündeme alıyor. Türkiye Ekonomiye Konuşuyor kapsamında masaya yatırılacak olan Bolu konusunda bilgileri Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş verecek.

Alanında Türkiye'nin aktif örgütlerinden biri olan ve 800'ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oldu.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermeyen EGD şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor '' buluşması başlattı.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun destekleri ile EGD üyeleri ve yerel medya temsilcilerinin hazır olacağı buluşma 24 Nisan 2021 Cumartesi saat 16.00'dayapılacak.  Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'in katılacağı toplantıya EGD Temsilcileri Koordinatörü Şener Meral aşağıdaki linkten katılmanın mümkün olduğunu duyurdu:

https://us02web.zoom.us/j/82601120414?pwd=c001bFZTc2RoZjM2cnVJMlY2UHk0dz09

Meeiting ID: 826 0112 0414 - Şifre: 352434

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ekonomiyi KonuşuyorEkonomi Gazetecileri DerneğiBolu Ticaret Ve Sanayi Odası BaşkanıTürker Ateş
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