EGD'de görev dağılımı gerçekleştirildi

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geçen haftaki genel kurulunun ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belirlendi.



Dernek açıklamasına göre, geçen hafta yapılan EGD 4. Olağan Genel Kurulu kapsamında yönetim kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Toplantıda, Celal Toprak'ın yeniden dernek başkanı olmasına karar verildi.



Sadi Özdemir dernek başkan vekilliğine seçilirken, başkan yardımcılığı görevlerine ise Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan'ın yanı sıra Faruk Erdem ile Fikret Çengel getirildi.



Öte yandan, derneğin genel sekreterliğini İdriz Çokal, saymanlığını Murat Gülderen üstlendi. Dilek Güngör, Serpin Alparslan, Çetin Ünsalan, Mehmet Uluğtürkan ise derneğin yönetim kurulu üyesi oldu.