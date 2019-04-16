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EGD'de görev dağılımı gerçekleştirildi

Celal Toprak yeniden başkan seçilirken, başkan yardımcılığı görevine ise AA Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan, Faruk Erdem ve Fikret Çengel getirildi.

EGD'de görev dağılımı gerçekleştirildi
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Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geçen haftaki genel kurulunun ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belirlendi.
 
Dernek açıklamasına göre, geçen hafta yapılan EGD 4. Olağan Genel Kurulu kapsamında yönetim kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
 
Toplantıda, Celal Toprak'ın yeniden dernek başkanı olmasına karar verildi.
 
Sadi Özdemir dernek başkan vekilliğine seçilirken, başkan yardımcılığı görevlerine ise Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan'ın yanı sıra Faruk Erdem ile Fikret Çengel getirildi. 
 
Öte yandan, derneğin genel sekreterliğini İdriz Çokal, saymanlığını Murat Gülderen üstlendi. Dilek Güngör, Serpin Alparslan, Çetin Ünsalan, Mehmet Uluğtürkan ise derneğin yönetim kurulu üyesi oldu.

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Celal ToprakEGD
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