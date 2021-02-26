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EGD iki önemli toplantıya ev sahipliği yapıyor

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantıları ile ses getiren Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin bu haftaki konuğu Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin olacak. EGD ayrıca saat 21.00’de iletişim sektörünü kapsayan çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

EGD iki önemli toplantıya ev sahipliği yapıyor

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve  800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oluyor.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında  ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak  ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermeyen EGD Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlattı.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantının 27 Şubat 2021 Cumartesi saat 16.00’daki konuğu Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'in olacak. Toplantının ve EGD Temsilcileri’nin Koordinatörü Şener Meral katılım için aşağıdaki linki iletti:

Join Zoom Meeting :https://us02web.zoom.us/j/81525233017?pwd=dGdKMnA2OUVvQ3JGZThnSjhldmUzUT09

Meeting ID: 815 2523 3017 - Passcode: 650644

EGD ayrıca iletişimle ilgili yeni gelişmelerin ele alındığı toplantılar dizisinin üçüncüsüne de ev sahipliği yapacak. "Pandemi ile Birlikte İletişimde Yeni İş Yapış  Biçimleri, Değerler, Yeni Yol Haritası-3" başlıklı toplantının bu defa ki konuşmacıları Konuşmacılar Bahadır Kaleağası, Fügen Toksü ve Dursun Güleryüz olacak. 27 Şubat Cumartesi saat 21.00’de başlayacak toplantının moderatörlüğünü Sibel Asna yapacak.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) ve İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) işbirliği ile gerçekleştirilecek toplantıya aşağıdaki linkte erişilebilecek:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86285910773?pwd=T1FFV1RqNHpxRVdleDVEeXVML0RPUT09

Meeting ID: 862 8591 0773

Passcode: 212042

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