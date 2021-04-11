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EGD meslek büyüğü gazetecileri anacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği 11 Nisan saat 21.00’de (BUGÜN) online olarak yapılacak bir etkinlikle vefat eden meslek büyüklerini anacak. Katılımın herkese açık olduğu etkinliği ilk iki yıl önce yapılmıştı.

EGD meslek büyüğü gazetecileri anacak
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Ekonomi Gazetecileri Derneği önemli bir etkinliğe imza atıyor. Önceki yıl başlayan ve geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan anma etkinliği 11 Nisan saat 21.00’de online olarak yapılacak.

Etkinlikte vefat eden meslek büyüklerini anılacak. Ve meslek büyükleri ile ilgili bilgiler verilecek. Konuşmalar yapılacak.

İlk anma etkinliğinde Nezih Demirkent, Bülent Yardımcı, Namık Ahıska, Esen Salihoğlu, Mehmet Yılmaz, Seher Aybek isimleri gündeme gelmişti.

EGD’den yapılan açıklamada anma etkinliğine katılım için şu bilgiler verildi:

“Üzülerek ifade edelim ki o gündem bu yana çok sevdiğimiz başka isimleri de kaybettik. Bu anma etkinliğinde bu isimleri de saygıyla hatırlayacağız. Bu konuda herkese görev düşüyor. Tek bir ismi bile unutmamak için çaba ve desteklerinizi bekliyoruz. Konuyla ilgili hatırlatma yapabilir, yitirdiğimiz isimler ile ilgili konuşma yapabilir ya da sadece etkinliğe katılabilirsiniz.

Ekonomi gazeteciliğine büyük emekleri olan duayenlerimizi ve üyelerimizi Anma Buluşması’na katılımınızdan onur duyarız.

Katılım için bilgi

Tarih: 11 Nisan 2021 Pazar

Saat : 21.00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89349896109?pwd=RDQvc1ZpaUx6TGtxeCt3UWJTM3lsdz09

Meeting ID: 893 4989 6109 - Passcode: 443713

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