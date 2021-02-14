EGD'nin konuğu Muğla'nın başkanları oldu

Ekonomi gazetecileri ile meslek odası başkanlarını görüntülü platformda bir araya getiren EGD’nin ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliği sürüyor. Her hafta farklı kentlerin nabzını tutan programda bu kez turizmin önemli şehirlerinden Muğla konuşuldu. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ınmoderatörlüğündeki programda Muğla’nın turizm, tarım ve madencilik alanındaki gelişmeleri değerlendirildi.

TURİZM ÇALIŞANLARINA AŞI ÖNCELİĞİ

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, turizmde yok hükmünde sayılabilecek bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Her yıl 3 milyonun üzerinde turist ağırlayan Muğla, pandemi dolayısıyla en önemli sektöründe büyük darbe aldı. Yeni bir sezona hazırlanırken turizm çalışanlarımıza aşı önceliği talep ediyoruz” dedi.

Turizmden sonra Muğla ekonomisinin en önemli sektörlerinden birinin mermer, doğal taş ve madencilik sektörü olduğunu belirten Muğla TSO Başkanı Mustafa Ercan, “Orman yönetimiyle çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yeraltındaki madenlerimizi çıkararak ülkemizin ihracatına, işsizlerimizin istihdamına, Muğla olarak yaklaşık 600 milyon dolara ulaşan ihracatımıza katkı sağlamak istiyoruz. Ancak, müracaat edildiği halde 4 yıldır sonuçlandırılmayan izin taleplerimize yanıt verilmiyor. Hem ilimiz hem Türkiye kaybediyor. Yüzde 67’si orman olan ilimizde madencilik için talep ettiğimiz alan yüzde biri bulmuyor” dedi.

KÜTÜK MERMER İHRACATI YASAKLANMALI

Antik kentlerin yollarından heykellerine Muğla Beyaz Mermeri kullanıldığına vurgu yapan Ercan, “Rengi ve deseniyle dünyada hiçbir zaman modası geçmeyen çok özel bir mermerimiz var. Geçtiğimiz yıl coğrafi işaretini aldığımız ‘Muğla Beyaz Mermeri’ başta olmak üzere Anadolu mermerinin kütük olarak ihraç edilmesinin yasaklanmasını talep ediyoruz. Bu değerimizin işlenerek, katma değer yaratılarak zenginliğinin ülkemize kazandırılmasını talep ediyoruz. 1,7 milyar dolarlık Türkiye mermer ihracatının yüzde 12’sini gerçekleştiren Muğla olarak işlediğimiz mermeri dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Buradaki ihracatımızı ve istihdamımızı artırma çabamıza Orman yönetimi izin vermeyerek engel oluyor. Zenginleşmek isteyen Türkiye’nin her alandaki üretimi engellemeye değil dengeyi sağlamaya ihtiyacı var” diye konuştu.

BALIK DA ÜRETMEK ZORUNDAYIZ

Benzer kısıtlamanın balık yetiştiriciliğinde de yaşandığını anlatan Ercan, “Kıyıda gerçekleştirdiğimiz balık üretimini açık denizlere taşıdık. Balık çiftliklerimiz denizi asla kirletmiyor. Ancak balıkçılarımızın lobisi yok. Turizmcilerimizin lobisi ise çok güçlü. ‘Balık çiftlikleri görüntümüzü bozuyor’ diyenler bile oldu. Balık yetiştiricilerimiz ürünlerinin yüzde 80’ini ihraç ederek bu ülkeye döviz kazandırıyor. Yanı sıra vatandaşlarımızın ucuz balık tüketmelerine imkân sağlıyor. Türkiye, her alandaki değerini çevreyi kirletmeden değerlendirmek zorunda. Buna denizini, madenlerini değerlendirmek de dahil” şeklinde konuştu.

HİÇBİR TEŞVİKTEN YARARLANAMIYORUZ

Muğla Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Hurşit Öztürk de Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye gibi ilçelerinturizm gelirlerinden dolayı Muğla’nın gelişmiş il statüsü kazandığını, bu durum nedeniyle verilen hiçbir teşviklerden şehirlerinin yararlanamadığını belirterek, “Türkiye’nin narenciye ve yaş sebze meyve üretiminde söz sahibi şehirlerden biriyiz. Ancak bu alanda çoğu zaman uluslararası siyasetten olumsuz etkileniyoruz. En büyük pazarımız Rusya, domates almaktan vazgeçtiğinde ya da kota koyduğunda üreticimiz mağdur oluyor. Türkiye’de çam balı üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiriyoruz ama bidonlarla satıyoruz. Bir marka oluşturabilmiş değiliz. Teşvik alamadığımız için yeterli yatırım yapılmıyor. Bırakın devletin teşviklerini AB’nin IPARD kapsamında bile olmadığımız için yeterli yatırım alamıyoruz. Son yıllarda coğrafi işaret aldığımız ürünlerle farkımızı ortaya koyma çabamızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede coğrafi işaret almış ya da alma sürecindeki Muğla Saraylısı, Muğla Tarhanası, Muğla Köftesi, Muğla Beyazı Mermeri, Ortaca Limonu, Dalyan Narı, Kavaklıdere Cevizi, Gökova Susamı, Datça Nurlu Bademi ve Ula Sarımsağı gibi ürünlerimiz hayli ilgi görüyor” diye konuştu.