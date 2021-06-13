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EGD sizi iklim krizine karşı dayanışmaya davet ediyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak "14 Haziran Pazartesi saat 14.00’te başlayacak olan etkinliğe online ulaşılacak. Çevre ile ilgili herkesi dayanışma için bekliyoruz" dedi.

EGD sizi iklim krizine karşı dayanışmaya davet ediyor
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Türkiye çapında sekiz yüzü aşkın üyesi olan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), pandemi sonrasında yakıcı bir sorun olduğu gerçeğinin herkes tarafından kabul edildiği iklim krizini Küresel Isınma Kurultayı’nda gündeme alıyor.

EGD hibrit olarak yapılacak bu önemli etkinlikte çevre konusunda duyarlı herkesi buluşmaya davet ediyor.

İklim krizine karşı Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 15’incisini hibrit olarak yapılacak Küresel Isınma Kurultayı’nı “Pandeminin Küresel Isınmaya Etkileri ve Derinleşen İklim Krizi” başlığı  gerçekleştirevek olan EGD’ye çok sayıda sivil toplum örgütü destek veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleştirilecek olan etkinlik online olarak herkesin soru, görüş ve önerilerine açık olacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak 14 Haziran Pazartesi saat 14.00’te başlayacak olan etkinliğe aşağıdaki linkten ulaşılacağını beldirdi:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92644268676?pwd=dWxPbnQ3WWI1bnpMMHJFakFkYUJBQT09

Meeting ID: 926 4426 8676 - Passcode: 950889

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EGD Sizi Iklim Krizine Karşı Dayanışmaya Davet EdiyorEGDİzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç Soyer
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